День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины: когда отмечают в 2025 году

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности в Украине всегда был на особом счету, ведь это праздник тех, кто обеспечивает тепло в наших домах и работу целых городов.

И хотя традиционно он отмечается торжествами, грамотами и словами благодарности, сегодня в условиях войны этот праздник воспринимается совсем иначе.

Когда в 2025 году День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины — об истории и значении этого дня рассказываем в материале.

Когда День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины 2025

Праздник работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, или, как говорят проще, День газовика, ежегодно отмечают во второе воскресенье сентября.

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности в 2025 году должны отмечать 7 сентября.

Пожалуй, слова благодарности в этот день будут звучать, как и в предыдущие годы войны, удивительно искренне, ведь труд газовиков — это тоже оружие, только животворное.

В настоящее время газовики и нефтяники работают под постоянной угрозой ударов. Они ремонтируют газопровод, когда неподалеку еще звучит тревога, возобновляют электроснабжение на перекачивающих станциях после обстрелов, держат в рабочем состоянии системы, без которых Украина не выдержит зиму.

Это поистине фронтовая работа — с такой же ответственностью и тем самым высоким риском для жизни.

День газовика: история отрасли и праздники

История газовой и нефтяной отрасли в Украине началась еще в 18 веке, когда в Прикарпатье впервые в промышленных масштабах была добыта нефть.

А уже в начале 20 века мы имели миллионные тонны черного золота. В 1924 году заработало Дашавское месторождение, от которого был проложен первый газопровод.

После второй мировой войны именно с Украины впервые в мире начались прямые экспортные поставки газа в Европу.

Сегодня наша газотранспортная система — это почти 37 тысяч километров труб, которые служат энергетической системе нашей страны, а при необходимости — и Западной Европы.

