Как добывают полезные ископаемые и почему это влияет на экономику страны. День работников нефтегазовой промышленности

Традиционно во второе воскресенье сентября в Украине отмечается День работников газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности. В этом году праздник приходится на 11 сентября.

Нефть и газ всегда были жемчужиной Украины, о которой мало кто догадывался, а еще меньше заботились о развитии отрасли на природных продуктах. Несмотря на это, у Украины есть самые большие разведанные запасы нефти на всю Европу.

В День работников этой отрасли поговорим о том, как, где и зачем добывают нефть и газ в Украине, а также о влиянии нефтегазовой отрасли на экономику государства.

Где в Украине добывают нефть и газ

Наши запасы сосредоточены в четырех нефтегазоносных провинциях — они состоят из 11 областей и 35 нефтегазоносных перспективных регионов. Главными регионами добычи нефти и газа являются:

Днепровско-Донецкая впадина и северо-западная часть Донбасса, также известный как Восточный регион;

регион; Волынско-Подольский, куда также входит Прикарпатье, Карпаты и Закарпатье — Западный ;

; Причерноморский, известный как Южный.

Обычно газ и нефть добывают параллельно.

Начало добычи нефтепродукта в Украине берет еще с XVIII века. Сначала “черное золото” лежало неглубоко, так что людям было достаточно просто выкапывать нефть.

Первая добыча “скального масла”, как в те времена называли нефть, началась в 1771 году в Коломыйском районе Ивано-Франковской области. А самый большой нефтепромысел в Европе на стыке 19 и 20 веков был в Бориславе — в 1820 году там началась добыча нефти.

Еще в 19 веке Львов получил первый в мире патент на производство из нефти керосина. А в 20-х годах 20 века открыли крупнейшее в Европе газовое месторождение в Тернополе — оно известно как Дашавское.

Залежи нефти в Украине не слишком велики, а вот газа у нас — всегда было достаточно.

Долгие годы украинский газ горел в конфорках соседних стран. Кстати, даже в России: в 20 веке Украина добывала ровно вдвое больше газа, чем РФ.

Как добывают нефть в Украине

Недавно Украина снова возобновляла поиски нефти в Черном море. Это свидетельствует о том, что под водой до сих пор могут быть немалые её залежи.

Нефть добывают тремя способами:

фонтанным — нефть самостоятельно фонтанирует из скважины;

компрессорным — сжатый газ или воздух выталкивает нефть вверх;

глубоконасосным — это наиболее распространенный метод добычи нефти за счет погружения насосов в скважину и выкачивания нефти.

В Украине используют последний метод — глубоконасосную добычу нефти.

У нас есть три крупнейших нефтеперерабатывающих завода: Кременчугский, Лисичанский и Одесский. Перед началом войны России против Украины Лисичанский нефтеперерабатывающий завод был куплен Роснефтью, как следствие — подключен к Российской нефтяной отрасли.

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод является крупнейшим центром по производству нефтепродукции Украины. В ходе полномасштабного вторжения России в Украину завод неоднократно обстреливался российскими военными. Россияне уничтожили инфраструктуру завода в начале апреля этого года.

Херсонский нефтеперерабатывающий завод — третий по мощности. Ежегодно он может перерабатывать 7,1 млн. тонн нефти.

Одесский нефтеперерабатывающий завод — четвертый по мощности и стратегически важный объект для экономики государства. Расположен в Суворовском районе города Одесса.

Нефтепродукты в основном служат сырьем для топлива. Но многие вещи, которые окружают нас в жизни, — тоже продукты нефтепереработки.

Как добывают газ в Украине

На самом деле газ очень тяжело добывать: он располагается не ровным пластом, а разным количеством на разных глубинах. Однако по данным геологов, недра нашей земли могут содержать около 1,3 трлн куб. м газа при годовой потребности 32 млрд куб.

Наибольшие запасы голубого топлива сосредоточены в районе Днепровско-Донецкой впадины и на территории Харьковской и Полтавской областей.

Чтобы поднять газ вверх, специалисты проводят много исследований с помощью спецтехники и датчиков, чтобы убедиться в наличии газа и понять, на какой он глубине.

Бурение газовой скважины дорогое и сложное: одна скважина может обойтись в $5-12 миллионов. К тому же не все выбуренные скважины в результате оказываются наполнены газом.

Газ доходит к населению через добычу, хранение и транспортировку.

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Как нефте- и газодобыча влияет на экономику страны

Нефтегазовая сфера оказывает большое влияние на экономическую ситуацию в стране. Да и на нашу жизнь тоже: во время топливного кризиса первых месяцев войны гражданам Украины пришлось несладко.

Цены на нефть и газ значительно влияют на другие цены, представленные на рынке, поэтому общество сталкивается со значительным удорожанием даже продовольствия.

Каждая добывающая отрасль страны составляет часть ее ВВП.

Рабочие места и занятость граждан.

Добыча продуктов нефти и газа делает государство энергонезависимым.

Конечно, это большая экономия средств: чем больше страна производит, тем меньше будет покупать.

Если же страна зависима от газового и нефтяного монополиста, последний легко может шантажировать ценой на эти продукты.

Именно сейчас страна-террорист Россия шантажирует весь мир своими “бензоколонками”. Но поможет ли это Путину и его гражданам? На какие жертвы идет Европа, чтобы не покупать российский газ, читай в материале.

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