Экономим вместе с Европой! На какие жертвы идут страны, чтобы не покупать газ у России

Цены на газ в Европе на фоне российского шантажа и остановки Северного потока продолжает лихорадить.

Сейчас за тысячу кубов на бирже просят почти две с половиной тысячи долларов, а на прошлой неделе вообще зафиксировали цены более трех с половиной тысяч долларов!

Голубое топливо сверхдорогое и дефицитное, поэтому европейцы вынуждены снижать потребление и думать, как вообще “заморозить” цену на газ.

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Хотя энергетики активно готовятся к отопительному сезону и накапливают запасы топлива, в том числе и дефицитного природного газа.

К началу отопительного сезона в ПХГ планировали накопить от 15 до 19 млрд кубометров. И хотя на фоне сокращения потребления газа реальные потребности украинцев в голубом топливе будут меньше, чем в прошлые годы, и без импорта не обойтись.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как Европа объединилась, чтобы сократить потребление газа из РФ.