Економимо разом з Європою! На які жертви йдуть країни, щоб не купувати газ в Росії

Ціни на газ у Європі на тлі російського шантажу та зупинки Північного потоку продовжує лихоманити.

Зараз за тисячу кубів на біржі просять майже дві з половиною тисячі доларів, а минулого тижня взагалі зафіксували ціни у понад три з половиною тисячі доларів!

Блакитне паливо наддороге й дефіцитне, тож європейці змушені знижувати споживання й думати, як узагалі “заморозити” ціну на газ.

Українцям теж анонсують найскладнішу зиму в історії.

Хоча енергетики активно готуються до опалювального сезону й накопичують запаси палива, зокрема й дефіцитного нині природного газу.

До початку опалювального сезону в ПСГ планували накопичити від 15 до 19 млрд кубометрів. І хоча на тлі скорочення споживання газу реальні потреби українців у блакитному паливі будуть меншими, аніж у минулі роки, та без імпорту не обійтися.

Нагадаю, що раніше ми розповідали про те, як Європа об’єдналася, щоб скоротити споживання газу з РФ.