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Економимо разом з Європою! На які жертви йдуть країни, щоб не купувати газ в Росії

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 03 Вересня 2022, 12:00

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