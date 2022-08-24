Світ

Швейцарська ощадність врятує світ! Як Європа об’єдналася, щоб скоротити споживання газу з РФ

Дмитро Литвиненко 24 Серпня 2022, 09:30

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