Швейцарська ощадність врятує світ! Як Європа об’єдналася, щоб скоротити споживання газу з РФ

Щоб допомогти Україні, цього тижня набув чинності загальноєвропейський план зниження споживання газу на 15%.

Усе для того, щоб не давати заробляти Росії. Серед цікавих пропозицій — греки запрошують німецьких пенсіонерів зимувати на Крит.

Влада Франції закликає мити посуд у машинах не частіше разу на день.

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А Швейцарія, що в ЄС не входить, теж готується скорочувати споживання газу.

Те, що коїться в Україні, та як вони захищають нас та всю Європу, ми можемо потерпіти та економити. Ми допомагаємо, як можемо та чим можемо, — каже житель Кюснахта, інженер Олександр Люшингер.

Звідти сюжет нашого Дмитра Литвиненка.

Обігрівачі та електрогенератори зникають з полиць, радимо подивитися, як українці готуються зустрічати холоди.

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