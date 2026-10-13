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ООН: 1,2 млрд людей у світі живуть у гострій бідності, половина з них — діти

Юлія Хоменко, редакторка сайту 13 Жовтня 2026, 12:00 3 хв.
ООН повідомила про зростання бідності у світі: скільки людей опинилися в скруті
Фото Pexels

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