ООН: 1,2 млрд людей у світі живуть у гострій бідності, половина з них — діти

У 2026 році кількість людей, які живуть в умовах гострої багатовимірної бідності, сягнула 1,2 мільярда. Понад половину з них становлять діти. Про це свідчать дані Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй, оприлюднені у новому звіті.

Це перше зростання такого масштабу з моменту запровадження глобального індексу багатовимірної бідності у 2010 році.

Скільки людей живуть у гострій бідності

За даними ООН, у світі налічується 1,2 мільярда людей, які стикаються з гострою багатовимірною бідністю. Із них 617 мільйонів — діти. Ще одна особливість цієї ситуації полягає в тому, що 83% людей, які живуть у таких умовах, мешкають у сільській місцевості.

Водночас на загальну кількість людей у бідності впливає не лише рівень життя, а й демографічні зміни. Зокрема, приріст населення може призводити до збільшення кількості бідних навіть тоді, коли частка людей у таких умовах скорочується.

У яких країнах рівень бідності знизився

Попри загальне погіршення глобальних показників, у деяких країнах ситуація покращилася. Цього року оцінки індексу оновили для 13 держав, у п’яти з яких частка населення, що живе в гострій бідності, суттєво зменшилася.

Зокрема, у Єгипті, Непалі та Таджикистані скоротилися як рівень бідності, так і кількість людей, які живуть у таких умовах.

В Анголі та Замбії частка бідного населення також знизилася. Однак приріст населення виявився швидшим за темпи скорочення бідності, тому загальна кількість людей, які живуть у нужді, у цих країнах усе одно збільшилася.

Інша ситуація склалася в Нігерії. Якщо у 2010-х роках там спостерігалося значне скорочення бідності, то у 2020-х роках тенденція змінилася. Зросли як частка населення, що живе в таких умовах, так і загальна кількість людей, які стикаються з бідністю.

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У 33 країнах бідність скоротилася вдвічі

Водночас міжнародні оцінки свідчать, що тривале скорочення бідності можливе. У 33 країнах частка населення, яке живе в умовах гострої бідності, зменшилася вдвічі менш ніж за 15 років.

Серед цих держав — шість країн Африки на південь від Сахари. Наприклад, в Есватіні частка людей, які живуть у багатовимірній бідності, скоротилася з 38,7% до 8%.

Ці дані показують, що зміни можливі навіть у регіонах, де подолання бідності залишається серйозним викликом.

Як ООН визначає гостру бідність

Глобальний індекс багатовимірної бідності (MPI) оцінює не лише доходи людини, а й умови її повсякденного життя. Він допомагає визначити, з якими саме обмеженнями стикаються люди в доступі до базових благ і послуг.

Людину вважають такою, що живе в багатовимірній бідності, якщо вона позбавлена щонайменше третини з десяти зважених показників індексу. Вони охоплюють три основні сфери: охорону здоров’я, освіту та рівень життя.

Такий підхід дає змогу враховувати не лише нестачу коштів, а й інші труднощі, зокрема обмежений доступ до необхідних послуг і належних умов проживання.

У звіті за 2026 рік дослідники проаналізували ситуацію у 108 країнах, що розвиваються. У цих державах проживають 78% населення світу. Завдяки цьому дослідження дає змогу оцінити масштаби та глибину гострої багатовимірної бідності в різних регіонах.

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