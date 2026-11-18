Впливовий британський журнал The Economist представив обкладинку спеціального номеру із прогнозами на 2027 рік. У щорічному звіті The World Ahead журналісти видання разом із запрошеними авторами проаналізували найважливіші світові тенденції прийдешнього року.

У нашому матеріалі розповідаємо, що означає обкладинка The Economist на 2027 рік.

Обкладинка The Economist 2027: розшифровка прогнозу

Видання The Economist оприлюднило звіт The World Ahead (Світ попереду), в якому були проаналізовані важливі тенденції, що впливатимуть на людство наступного року.

Як зазначає журнал, у 2027-му ймовірні політичні та фінансові потрясіння і майже неминучими здаються вагомі зміни, спричинені розвитком штучного інтелекту (ШІ).

Обкладинку The Economist 2027 із прогнозом на наступний рік створив американський художник Клеон Петерсон. Ілюстрація виконана у чорних та червоних кольорах. На колажі у формі кола зображено різноманітні події та людей.

На сайті видання вже доступні матеріали, що досліджують головні 10 тем 2027 року, серед них такі:

ера після Дональда Трампа — на думку видання, під час нової боротьби за президентське крісло нинішній очільник Білого дому буде не “кульгавою качкою”, а радше руйнівним Angry Bird;

— на думку видання, під час нової боротьби за президентське крісло нинішній очільник Білого дому буде не “кульгавою качкою”, а радше руйнівним Angry Bird; наслідки війни з Іраном — The Economist очікує на зміну регіональної політики, перенаправлення енергетичних потоків та загрозу продовольчій безпеці через дефіцит добрив;

— The Economist очікує на зміну регіональної політики, перенаправлення енергетичних потоків та загрозу продовольчій безпеці через дефіцит добрив; черговий найспекотніший рік в історії спостережень — очікуються нові посухи, лісові пожежі та надмірна спека;

— очікуються нові посухи, лісові пожежі та надмірна спека; посилення негативної реакції на ШІ — небезпека можливого краху в 2027 році зростатиме, оскільки ШІ-компанії обростають боргами через непрозорі угоди. Побоювання людей щодо політичних, фінансових та кіберризиків є виправданими, однак страхи щодо впливу ШІ на робочі місця та навколишнє середовище є перебільшеними;

небезпека можливого краху в 2027 році зростатиме, оскільки ШІ-компанії обростають боргами через непрозорі угоди. Побоювання людей щодо політичних, фінансових та кіберризиків є виправданими, однак страхи щодо впливу ШІ на робочі місця та навколишнє середовище є перебільшеними; п раві популісти в Європ і — перемога Марін Ле Пен на виборах президента Франції може підірвати франко-німецьку взаємодію, яка рухає Європейський Союз;

перемога Марін Ле Пен на виборах президента Франції може підірвати франко-німецьку взаємодію, яка рухає Європейський Союз; т иск на ринок облігацій — видання зауважує, що доволі часто багаті країни живуть не за своїми статками, а дохідність облігацій тим часом зростає, однак цей процес не може тривати вічно;

видання зауважує, що доволі часто багаті країни живуть не за своїми статками, а дохідність облігацій тим часом зростає, однак цей процес не може тривати вічно; небезпека для Тайваню — лідер КНР Сі Цзіньпін міг встановити 2027 рік як крайній термін для повної готовності збройних сил Китаю до захоплення острова;

лідер КНР Сі Цзіньпін міг встановити 2027 рік як крайній термін для повної готовності збройних сил Китаю до захоплення острова; е фект Оземпіка — препарати для схуднення вже змінюють поведінку споживачів, оскільки стрункі люди активніше витрачають гроші на одяг, косметику та фітнес;

препарати для схуднення вже змінюють поведінку споживачів, оскільки стрункі люди активніше витрачають гроші на одяг, косметику та фітнес; д ешевші космічні запуски — корабель Starship компанії SpaceX почне регулярно запускати супутники, також очікується запуск першої приватної космічної станції;

— корабель Starship компанії SpaceX почне регулярно запускати супутники, також очікується запуск першої приватної космічної станції; перезавантаження Голлівуду — прем’єра нових Зоряних війн є лише однією з франшиз, що намагаються охопити нову аудиторію. Однак, враховуючи успіх малобюджетних фільмів, знятих YouTube-блогерами, чи хочуть глядачі далі дивитись франшизи? Так чи інакше у 2027 році Зоряні війни можуть бути актуальнішими, ніж будь-коли раніше.

Як повідомляє видання, серед запрошених авторів нового звіту є, зокрема, прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті, президент Фінляндії Александр Стубб, співзасновник компанії Anthropic Джек Кларк, виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль та інші.

The World Ahead 2027 увійде до складу друкованої версії The Economist від 21 листопада, а також продаватиметься окремим виданням, починаючи з 26 листопада.

Який вигляд мала обкладинка The Economist 2026, можна подивитися в нашому минулорічному матеріалі.

Раніше ми розповідали про 10 трендів, які впливали на світ у 2026 році за версією The Economist.

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