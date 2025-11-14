Нова обкладинка The Economist: що приховано у візуальному ребусі року

Британський журнал The Economist представив свою традиційну нову обкладинку 2026 року — візуальний ребус, у якому редакція щороку приховує прогноз ключових тем майбутнього.

Видання знову зробило ставку на символи та багатошарові натяки, через які читачі намагаються зрозуміти, що означає нова обкладинка.

Нова обладинка The Economist 2026: що на ній зображено

На обкладинці The Economist 2026 вміщено десять символів, які формують політичний і економічний код наступного року. Серед найбільш помітних елементів:

Фігура Дональда Трампа як центральний образ;

Cимволи Америки до її 250-річчя;

Геополітичні хитання між Китаєм, США та Європою;

Образи, пов’язані з війною, кіберпростором та Арктикою;

Економічні знаки можливих криз і фінансових загроз.

Редактори використовують візуальні метафори, щоб натякнути на теми, які, на їхню думку, формуватимуть порядок денний світу у 2026 році. Сам журнал називає це політичним кросвордом для уважних.

Що означає нова обладинка Економіст 2026

Заступник головного редактора Том Стендейдж пояснив, що кожен символ на новій обкладинці Економіст 2026 відповідає тренду, який посилюватиметься наступного року. Хоча редакція не розкриває повну розшифровку, основні меседжі очевидні:

Домінування теми Трампа у світовій політиці.

Посилення впливу Китаю на Глобальному Півдні.

Напруга між війною і крихким миром.

Виклики для Європи через зростання оборонних витрат.

Найімовірніші економічні ризики для США та світу.

Саме тому обкладинка має вигляд міксу історичних символів, військових деталей, картографічних натяків і фінансових знаків.

Чому обкладинка The Economist 2026 привернула стільки уваги

Щорічні ребус-обкладинки The Economist стали інтернет-феноменом: читачі намагаються розшифрувати кожен символ, створюють свої версії й навіть порівнюють з попередніми прогнозами редакції.

Цього разу обговорення стосується передусім того, наскільки сильно журнал підкреслив персональний вплив Трампа та зростання китайського впливу.

Для медіаком’юніті ця нова обладинка The Economist 2026 — не лише дизайнерська робота, а й сміливе відображення глобальної невизначеності.

Головне фото: Скриншот.

Зокрема, обкладинка 2025 року теж викликала активні обговорення завдяки численним прихованим значенням і передбаченням, що резонують із сучасними подіями.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!