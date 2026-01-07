Для тебе Новини

Глобальний порядок руйнується: 10 трендів, які вплинуть на світ у 2026 році за версією The Economist

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Січня 2026, 13:40 4 хв.
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь