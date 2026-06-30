Грецький парк в Одесі: повний гід для туриста — адреса, історія та кращі локації для фото

Одеса завжди була містом, де переплітаються культури, а грецька діаспора відіграла ключову роль у її становленні. Символом цієї вдячності та культурного зв’язку став сучасний грецький парк, який офіційно відкрили 2 вересня 2018 року.

Сьогодні ця локація є невіддільною частиною фасадного вигляду міста, пропонуючи мешканцям та туристам унікальний простір для відпочинку на площі понад 33 тисячі квадратних метрів. Тож читай у матеріалі, чим особиливий цей парк.

Грецький парк в Одесі: історія створення

Якщо зануритися в минуле, то історія Грецького парку почалася ще в середині XIX століття, раніше він мав зовсім інший вигляд. Спочатку це був дитячий сад з гойдалками та каруселями, де під наглядом вихователів проводили дозвілля юні одесити.Згодом, за радянських часів, зелена зона отримала назву Приморського парку, хоча в народі його частіше називали Місячним.

Довгий час схили перебували у занедбаному стані, аж поки за підтримки грецького мецената Пантеліса Бумбураса не розпочалася масштабна реконструкція.

Завдяки зусиллям архітекторів та громадськості вдалося зберегти природний ландшафт, відмовившись від забудови торговельними павільйонами на користь унікального артпростору.

Що подивитися в Грецькому парку в Одесі

Найголовнішою окрасою та серцем локації є унікальний фонтан, якийстворений відомим одеським скульптором Михайлом Ревою. Бронзова композиція символізує світобудову та зв’язок поколінь, а її величність підкреслює художня підсвітка, що отримала престижні архітектурні нагороди.

Окрім фонтану, парк одеса вражає своєю артзоною.

Тут розташований справжній музей просто неба з копіями давньогрецьких статуй, серед яких особливу увагу привертає величний Посейдон. Для комфорту відвідувачів у парку передбачено все необхідне:

панорамні тераси з виглядом на Одеський порт та море;

сучасні дитячі майданчики для різного віку;

інклюзивна інфраструктура з ліфтами та зручними пандусами;

зони з безкоштовним Wi-Fi та місця для відпочинку в тіні дерев.

Як доїхати до Грецького парку в Одесі

Дістатися до цієї пам’ятки досить просто. Оскільки це історичний центр міста, ти можеш дійти пішки від Дерибасівської або Катерининської площі за кілька хвилин. Якщо ти використовуєш громадський транспорт, то доїхати можна будь-яким маршрутом до Митної площі або Приморського бульвару.

Сюди курсують тролейбус номер 10 та маршрутні таксі номер 110, 120 та 210.

Сьогодні Грецький парк в Одесі — це не просто чергова зелена зона, а місце, де антична естетика зустрічається з сучасним ритмом життя. Це ідеальна локація для атмосферних фотосесій, сімейних вихідних або спокійного споглядання морських пейзажів.

Головне фото: сайт міста Одеси.

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