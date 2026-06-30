Греческий парк в Одессе: полный гид для туриста — адрес, история и лучшие локации для фото

Одесса всегда была городом, где переплетаются культуры, а греческая диаспора сыграла ключевую роль в ее становлении. Символом этой благодарности и культурной связи стал современный греческий парк, который официально открыли 2 сентября 2018 года.

Сегодня эта локация является неотъемлемой частью фасадного облика города, предлагая жителям и туристам уникальное пространство для отдыха на площади более 33 тысяч квадратных метров. Поэтому читай в материале, чем особенный этот парк.

Греческий парк в Одессе: история создания

Если окунуться в прошлое, то греческий парк история которого началась еще в середине XIX века, раньше имел совсем другой вид. Сначала это был детский сад с качелями и каруселями, где под присмотром воспитателей проводили досуг юные одесситы. Со временем, в советский период, зеленая зона получила название Приморского парка, хотя в народе его чаще называли Лунным.

Долгое время склоны находились в запущенном состоянии, пока при поддержке греческого мецената Пантелиса Бумбураса не началась масштабная реконструкция.

Благодаря усилиям архитекторов и общественности удалось сохранить природный ландшафт, отказавшись от застройки торговыми павильонами в пользу уникального арт-пространства.

Что посмотреть в Греческом парке в Одессе

Главным украшением и сердцем локации является уникальный фонтан, созданный известным одесским скульптором Михаилом Ревой. Бронзовая композиция символизирует мироздание и связь поколений, а ее величественность подчеркивает художественная подсветка, получившая престижные архитектурные награды.

Это именно то, что стоит включить в список греческий парк в Одессе что посмотреть при первом посещении.

Помимо фонтана, греческий парк одесса поражает своей арт-зоной. Здесь расположен настоящий музей под открытым небом с копиями древнегреческих статуй, среди которых особое внимание привлекает величественный Посейдон.

Для комфорта посетителей в парке предусмотрено все необходимое:

панорамные террасы с видом на Одесский порт и море;

современные детские площадки для разного возраста;

инклюзивная инфраструктура с лифтами и удобными пандусами;

зоны с бесплатным Wi-Fi и места для отдыха в тени деревьев.

Как доехать в Греческий парк в Одессе

Добраться до этой достопримечательности довольно просто. Так как это исторический центр города, ты можешь дойти пешком от Дерибасовской или Екатерининской площади за несколько минут. Если ты используешь общественный транспорт, то греческий парк одесса как доехать подскажет любой маршрут до Таможенной площади или Приморского бульвара.

Сюда курсируют троллейбус номер 10 и маршрутные такси номер 110, 120 и 210. Если тебе нужна точная локация, то греческий парк одесса адрес — Приморский бульвар, схилы слева от Потемкинской лестницы.

Сегодня греческий парк в Одессе — это не просто очередная зеленая зона, а место, где античная эстетика встречается с современным ритмом жизни. Это идеальная локация для атмосферных фотосессий, семейных выходных или спокойного созерцания морских пейзажей.

Главное фото: сайт города Одесса.

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