Стиль жизни

Тайна древней Хаттусы: археологи нашли скелет с загадочным ножом

Юлия Хоменко, редактор сайта 16 августа 2026, 16:00 3 мин.
Археологи Немецкого института раскопали в старинном городе Хаттуса 17 гробниц
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь