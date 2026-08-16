Тайна древней Хаттусы: археологи нашли скелет с загадочным ножом

Древняя Хаттуса, некогда бывшая могучим сердцем Хеттской империи, продолжает раскрывать свои секреты. На этот раз археологи, работающие на территории современной Турции, наткнулись на находку, проливающую свет на один из наименее изученных периодов города — эпоху эллинизма и галатов.

Главной сенсацией сезона стал идеально сохранившийся в каменной гробнице скелет и загадочный нож, оставленный у правого плеча покойного. Об этом сообщает издание Arkeonews.

Погребение с характером: что нашли исследователи

Раскопки проходили на северо-западном склоне города, неподалеку от руин древнего складского сооружения. Команда под руководством Андреаса Шахнера из Немецкого археологического института обнаружила группу из трех гробниц.

Наибольшее внимание привлекла одна из них. Погребение окружено каменным кольцом диаметром около семи метров. Внутри находится еще одна каменная граница, размеры которой рассчитаны точно под одного взрослого человека.

— Для этого региона и эпохи такие конструкции характерны, но именно эта гробница сохранилась на удивление хорошо. Стены почти не повреждены, а сам скелет остался в таком состоянии, что это настоящая удача для науки, — отмечает Андреас Шахнер.

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Загадка ножа: дар или личная вещь

У плеча покойного лежал нож. Пока ученые не дают окончательного ответа о его назначении. В соседних могилах, найденных ранее, обычно встречались монеты или косметические принадлежности, но оружие (или инструмент) — это уже совсем другая история.

Исследователи пытаются понять: был ли нож ритуальным даром для загробной жизни или же личной вещью, с которой владелец не захотел расставаться даже после смерти.

Эти раскопки имеют огромное значение, так как они касаются конца IV – III века до н. э. Пока что этот период в истории Хаттусы изучен меньше всего:

В прошлом году на этом участке нашли пять погребений (три из которых принадлежали женщинам);

В этом сезоне в список добавили еще три объекта;

Всего в этой зоне уже идентифицировано 17 гробниц галатской эпохи.

Сама Хаттуса — это огромный археологический слоеный пирог. Здесь находят артефакты от энеолита до византийских времен. Город до сих пор впечатляет своими 7-километровыми стенами и статусом объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Археологи планируют не просто законсервировать находки, а отреставрировать гробницы. В планах — открыть этот участок для туристов, чтобы каждый мог воочию увидеть, как хоронили жителей анатолийского «сердца» более двух тысяч лет назад.

Напомним, недавно были обнаружены орудия труда возрастом 500 тысяч лет: уникальная находка в Англии и Греции.

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