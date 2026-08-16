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Поздравления с Ореховым Спасом в стихах и прозе: теплые слова для родных и друзей

Богдана Макалюк, журналист сайта 16 августа 2026, 09:30 5 мин.
поздравления с ореховым спасом
Фото Pexels

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