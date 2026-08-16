Поздравления с Ореховым Спасом в стихах и прозе: теплые слова для родных и друзей

Ореховый Спас в этом году отмечают 16 августа (по старому стилю 29 августа). Он является третьим завершающим Спасом. В народе этот праздник прозвали Ореховым Спасом из-за созревания орехов в этот период. Он также называется Нерукотворный Спас и Хлебный Спас.

По традиции, в этот день в церковь несут освящать орехи, а также принято поздравлять друг друга. Поэтому люди ищут поздравления с Ореховым спасом.

Мы подготовили для тебя поздравления с Ореховым Спасом в стихах и прозе, которые ты можешь отправить своим родным и друзьям.

Поздравление с Ореховым Спасом в прозе

Поздравляю с Ореховым Спасом! Это особый день, когда мы чтим природу, ее щедрые дары, а также вспоминаем о духовных ценностях и благодарим за все, что имеем. Пусть этот праздничный день принесет мир, согласие и изобилие. Пусть в твоем доме всегда царит гармония и тепло, а в сердце — вера и любовь. Пусть каждый орех, освященный сегодня, станет символом крепкого здоровья и благополучия для тебя и твоих близких.

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Поздравляю с Ореховым Спасом — праздником щедрости и духовного обновления. В этот день природа дарит нам свои лучшие плоды, а мы, в свою очередь, благодарим за все, что имеем. Пусть этот святой день будет полон гармонии, спокойствия и благодарности за каждый момент жизни. Желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и семейного тепла. Пусть твоя жизнь будет так же богата и щедра, как эти дары природы.

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Поздравляю с прекрасным праздником — Ореховым Спасом! Желаю обильных урожаев и успешного сбора орехов. Пусть эта пора вдохновит новые свершения, а теплые семейные моменты останутся в памяти надолго. Желаю вам мира, радости и взаимопонимания в этот осенний период!

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Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть этот праздник принесет не только обильные дары природы, но и множество радостных моментов в кругу родных и близких. Желаю, чтобы ваши сердца были полны миром, а дом — теплом и уютом. Пусть каждый орех, освящённый сегодня, станет символом вашего здоровья, благополучия и духовной силы. Пусть ваши дни будут богаты новыми свершениями и вдохновениями.

Искренне поздравляю с Ореховым Спасом — праздником, знаменующим завершение летних работ и наступление осенних забот. В этот особый день мы не только освящаем орехи, но и благодарим природу за ее щедрые дары.

Пусть этот день станет символом нового этапа, наполненного гармонией, спокойствием и счастьем. Желаю, чтобы ваш труд всегда был плодотворным и доставлял удовольствие. Пусть каждый освященный орех станет оберегом, приносящим здоровье, удачу и силу в твой дом.

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Сегодня мы празднуем Ореховый Спас, в этот день нужно вспомнить о важности единства и взаимопонимания в семье, ценить каждый миг, проведенный с близкими. Пусть душа твоя будет открыта для новых свершений, а сердце наполнено верой и надеждой. Пусть твои мысли будут ясными, как осеннее небо, а жизнь — такой же щедрой и богатой, как этот урожай. Желаю крепкого здоровья, любви и счастья.

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Пришел светлый праздник — Третий Спас. С этим праздником заканчивается Успенский пост. Пусть в твоей семье будет достаточно свежего хлеба и пирогов из нового урожая пшеницы. Угощай медом, сдобой и орехами дорогих тебе людей и желай им всего наилучшего. И пусть тебя не обходит дорогой счастье, любовь и здоровье.

Читать по теме Когда отмечают Ореховый Спас и что в этот день нельзя делать Если хочешь традиционно отпраздновать церковный праздник, читай ниже о приметах и запретах на Ореховый Спас.

Поздравления с Ореховым Спасом в стихах

В день Орехового Спаса Я желаю благодати, И пусть в жизни с каждым часом Нарастают горы счастья! И Спаситель, неустанно, Будет сберегать от горя, И удача океаном Разольётся пред тобою!

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На Спас Ореховый желаю, Чтобы Господь тебя хранил. А небо пусть предоставляет Для дней житейских много сил! Судьбы пройдя все испытанья, Большое счастье обрети. И в глубину души бескрайней Добро и радость ты впусти!

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Я поздравляю с Хлебным Спасом! Сегодня праздник-каравай, Друзья, желаю вам скорее Собрать богатый урожай. Пусть будет в доме все в достатке, Пусть будет счастье, мир и лад,

И ангелов улыбки сладки, Когда с небес на вас глядят! Живите радостно, достойно,

Дай Бог вам крепкого здоровья!

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Поздравления примите от нас В праздник светлый — Ореховый Спас. С урожая нового хлебов мы испечём, Из лесу орехов спелых принесём. На столе на праздничном пенится квас — Ешьте, пейте, угощайте и нас! Останутся беды пускай позади, Всё только хорошее ждёт впереди. Год пусть будет для вас урожаен, Здоровья, успехов вам, счастья желаем!

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Праздник сегодня, он годовой, Спас мы отметим вместе с тобой. Хлеб напечем из свежей муки, Зерно нового урожая у меня в руке. Зреют орехи теперь в лесах, Поля уберем и будем плясать. Третий спас — конец тепла, Осень в гости к нам пришла.

В августе отмечают ряд религиозных праздников. Ранее мы рассказывали о церковных праздниках в августе 2026.

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