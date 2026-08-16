Поздравления с Ореховым Спасом в стихах и прозе: теплые слова для родных и друзей

Ореховый Спас в этом году отмечают 16 августа (по старому стилю 29 августа). Он является третьим завершающим Спасом. В народе этот праздник прозвали Ореховым Спасом из-за созревания орехов в этот период. Он также называется Нерукотворный Спас и Хлебный Спас.
По традиции, в этот день в церковь несут освящать орехи, а также принято поздравлять друг друга. Поэтому люди ищут поздравления с Ореховым спасом.
Мы подготовили для тебя поздравления с Ореховым Спасом в стихах и прозе, которые ты можешь отправить своим родным и друзьям.
Поздравление с Ореховым Спасом в прозе
Поздравляю с Ореховым Спасом! Это особый день, когда мы чтим природу, ее щедрые дары, а также вспоминаем о духовных ценностях и благодарим за все, что имеем. Пусть этот праздничный день принесет мир, согласие и изобилие. Пусть в твоем доме всегда царит гармония и тепло, а в сердце — вера и любовь. Пусть каждый орех, освященный сегодня, станет символом крепкого здоровья и благополучия для тебя и твоих близких.
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Поздравляю с Ореховым Спасом — праздником щедрости и духовного обновления. В этот день природа дарит нам свои лучшие плоды, а мы, в свою очередь, благодарим за все, что имеем. Пусть этот святой день будет полон гармонии, спокойствия и благодарности за каждый момент жизни. Желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и семейного тепла. Пусть твоя жизнь будет так же богата и щедра, как эти дары природы.
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Поздравляю с прекрасным праздником — Ореховым Спасом! Желаю обильных урожаев и успешного сбора орехов. Пусть эта пора вдохновит новые свершения, а теплые семейные моменты останутся в памяти надолго. Желаю вам мира, радости и взаимопонимания в этот осенний период!
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Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть этот праздник принесет не только обильные дары природы, но и множество радостных моментов в кругу родных и близких. Желаю, чтобы ваши сердца были полны миром, а дом — теплом и уютом. Пусть каждый орех, освящённый сегодня, станет символом вашего здоровья, благополучия и духовной силы. Пусть ваши дни будут богаты новыми свершениями и вдохновениями.
Искренне поздравляю с Ореховым Спасом — праздником, знаменующим завершение летних работ и наступление осенних забот. В этот особый день мы не только освящаем орехи, но и благодарим природу за ее щедрые дары.
Пусть этот день станет символом нового этапа, наполненного гармонией, спокойствием и счастьем. Желаю, чтобы ваш труд всегда был плодотворным и доставлял удовольствие. Пусть каждый освященный орех станет оберегом, приносящим здоровье, удачу и силу в твой дом.
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Сегодня мы празднуем Ореховый Спас, в этот день нужно вспомнить о важности единства и взаимопонимания в семье, ценить каждый миг, проведенный с близкими. Пусть душа твоя будет открыта для новых свершений, а сердце наполнено верой и надеждой. Пусть твои мысли будут ясными, как осеннее небо, а жизнь — такой же щедрой и богатой, как этот урожай. Желаю крепкого здоровья, любви и счастья.
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Пришел светлый праздник — Третий Спас. С этим праздником заканчивается Успенский пост. Пусть в твоей семье будет достаточно свежего хлеба и пирогов из нового урожая пшеницы. Угощай медом, сдобой и орехами дорогих тебе людей и желай им всего наилучшего. И пусть тебя не обходит дорогой счастье, любовь и здоровье.
Поздравления с Ореховым Спасом в стихах
В день Орехового Спаса
Я желаю благодати,
И пусть в жизни с каждым часом
Нарастают горы счастья!
И Спаситель, неустанно,
Будет сберегать от горя,
И удача океаном
Разольётся пред тобою!
***
На Спас Ореховый желаю,
Чтобы Господь тебя хранил.
А небо пусть предоставляет
Для дней житейских много сил!
Судьбы пройдя все испытанья,
Большое счастье обрети.
И в глубину души бескрайней
Добро и радость ты впусти!
***
Я поздравляю с Хлебным Спасом!
Сегодня праздник-каравай,
Друзья, желаю вам скорее
Собрать богатый урожай.
Пусть будет в доме все в достатке,
Пусть будет счастье, мир и лад,
И ангелов улыбки сладки,
Когда с небес на вас глядят!
Живите радостно, достойно,
Дай Бог вам крепкого здоровья!
***
Поздравления примите от нас
В праздник светлый — Ореховый Спас.
С урожая нового хлебов мы испечём,
Из лесу орехов спелых принесём.
На столе на праздничном пенится квас —
Ешьте, пейте, угощайте и нас!
Останутся беды пускай позади,
Всё только хорошее ждёт впереди.
Год пусть будет для вас урожаен,
Здоровья, успехов вам, счастья желаем!
***
Праздник сегодня, он годовой,
Спас мы отметим вместе с тобой.
Хлеб напечем из свежей муки,
Зерно нового урожая у меня в руке.
Зреют орехи теперь в лесах,
Поля уберем и будем плясать.
Третий спас — конец тепла,
Осень в гости к нам пришла.
В августе отмечают ряд религиозных праздников. Ранее мы рассказывали о церковных праздниках в августе 2026.
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