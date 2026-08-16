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Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа 2026: новые знакомства, деньги и большие планы

Ольга Петухова, редактор сайта 16 августа 2026, 06:00 6 мин.
гороскоп на неделю 17-23 августа

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