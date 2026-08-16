Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа 2026: новые знакомства, деньги и большие планы

Неделя 17–23 августа 2026 года обещает быть невероятно интересной и насыщенной. Начнется она с глубокой волны: Луна в Скорпионе сделает нас более интуитивными и внимательными к чувствам.

Но уже в середине недели, когда Луна перейдет в Стрелец, нас накроет волна оптимизма, а Марс в Близнецах подтолкнет к новым знакомствам, легким поездкам и смелым идеям.

Главное событие ждет нас 23 августа — Солнце торжественно переходит в знак Девы.

Заканчивается время громких развлечений и начинается уютный период, когда хочется разложить жизнь по полочкам, позаботиться о здоровье и навести идеальный порядок в делах. А Венера и Меркурий добавят всем нам харизмы и тепла в общении.

Гороскоп на неделю 17–23 августа 2026 года: Овен (21 марта – 19 апреля)

Неделя начнется с желания заглянуть глубже в свои чувства, но уже к середине тебя накроет волна бодрости. Настроение будет боевым и очень оптимистичным. В отношениях жди вспышки страсти и искренних разговоров до утра. На работе ты с легкостью решишь сложные задачи, если не станешь действовать поспешно. Финансы порадуют приятной стабильностью, появится хорошая возможность вложить средства во что-то действительно полезное.

Гороскоп на неделю 17–23 августа 2026 года: Телец (20 апреля – 20 мая)

Тебя ждет удивительный период эмоционального восстановления и гармонии. Сначала захочется покоя, а в конце недели проснется желание привести все вокруг в порядок. В любви воцарятся полное понимание и уют — устройте со своей половинкой теплый вечер. В профессиональной сфере твои идеи поддержат коллеги, а тихая настойчивость принесет отличный результат. С деньгами все складывается замечательно, можно смело планировать покупки.

Гороскоп на неделю 17–23 августа 2026 года: Близнецы (21 мая – 20 июня)

Готовься к калейдоскопу новостей, встреч и интересных знакомств! Внутреннее состояние будет кипеть энергией и любопытством. В отношениях ты станешь настоящим магнитом — твое обаяние откроет любые двери. На работе удастся закрыть кучу бумажных завалов и договориться о новых проектах. Денежная ситуация спокойная и надежная, а под конец недели возможен приятный бонус или неожиданная скидка.

Гороскоп на неделю 17–23 августа 2026 года: Рак (21 июня – 22 июля)

Эти дни подарят ощущение уверенности и глубокого душевного тепла. Начало недели подходит для размышлений, а дальше проснется желание творить и действовать. В отношениях жди нежных признаний и заботы, которые заново зажгут огонек в сердце. На рабочем фронте твоя чуткость и внимательность помогут избежать недопонимания. С финансами все очень благоприятно, отличное время для расширения личного бюджета.

Гороскоп на неделю 17–23 августа 2026 года: Лев (23 июля – 22 августа)

Ты на пике своей привлекательности и харизмы! Настроение приподнятое, хочется покорять новые вершины и сиять. В личной жизни ожидай ярких вспышек, романтических жестов и искреннего восхищения от партнера. На работе твоя решительность поможет выбить лучшие условия, а руководство будет в восторге. Денежная волна радует уверенностью, поэтому вполне можно позволить себе развлечения или долгожданную покупку.

Гороскоп на неделю 17–23 августа 2026 года: Дева (23 августа – 22 сентября)

Твое время наступает! Первые дни пройдут в спокойной подготовке, а уже в воскресенье ты почувствуешь невероятный прилив сил. Настроение собранное, бодрое и вдохновленное. В отношениях будет царить полное доверие, а твои советы станут золотом для близких. В делах ты легко разложишь самый сложный хаос по полочкам. С деньгами все складывается как нельзя лучше, появятся отличные перспективы увеличить состояние.

Гороскоп на неделю 17–23 августа 2026 года: Весы (23 сентября – 22 октября)

Неделя принесет желание окружить себя красотой и душевными людьми. Настроение будет легким, мечтательным и очень гармоничным. В любовных делах тебя ждут нежные свидания, романтический флирт и полное взаимопонимание. На работе лучше всего сработают дипломатия и поддержка команды — делись идеями без сомнений. Финансовая сторона стабильна, а вечерний отдых в кругу друзей надолго наполнит силами.

Гороскоп на неделю 17–23 августа 2026 года: Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Начало недели задаст драйвовый и глубокий тон, когда твоя интуиция будет работать на полную! Эмоциональный фон насыщенный и убедительный. В отношениях удастся расставить важные точки и укрепить эмоциональную связь. На профессиональной арене смело бери ответственность — твоя настойчивость впечатлит всех. Финансовое состояние радует, удачное время для стратегических решений и планирования крупных расходов.

Гороскоп на неделю 17–23 августа 2026 года: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Впереди море оптимизма, стремление к приключениям и расширению горизонтов! Настроение приподнятое, ощущается легкость на подъем. Личная жизнь порадует совместными поездками или смелыми планами на будущее. На рабочем фронте твои нестандартные идеи вызовут настоящий фурор среди партнеров. Финансы позволят чувствовать себя свободно, а расходы на обучение или путешествия окажутся невероятно удачными.

Гороскоп на неделю 17–23 августа 2026 года: Козерог (22 декабря – 19 января)

Эти дни принесут ощущение твердой земли под ногами и внутренней силы. Эмоции будут спокойными и контролируемыми. В отношениях проявляй заботу делом — это укрепит авторитет и добавит тепла. В профессиональных делах твоя системность поможет завершить длительный проект и получить заслуженную похвалу. С деньгами ситуация надежная, отличный период для того, чтобы привести в порядок все финансовые вопросы.

Гороскоп на неделю 17–23 августа 2026 года: Водолей (20 января – 18 февраля)

Неделя обещает быть богатой на общение, творческие озарения и свежие впечатления! Душевное состояние наполнено желанием менять все к лучшему. В любви жди приятных сюрпризов, легкого флирта и откровенных разговоров. На работе твоя оригинальность поможет быстро найти выход из запутанной ситуации. Денежная картина стабильная, появятся хорошие возможности для открытия новых источников дохода.

Гороскоп на неделю 17–23 августа 2026 года: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Тебя ждет душевный и мягкий период, когда источником вдохновения станут люди рядом. Настроение теплое, чуткое и немного романтичное. В отношениях воцарится абсолютная идиллия, чувствительность и понимание с одного взгляда. В профессиональной сфере успех принесут спокойная работа, и умение договариваться с коллегами без давления. Финансовое состояние порадует стабильностью, а неделя оставит приятное ощущение уюта.

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Источник: Сafeastrology.com.

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