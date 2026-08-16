Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня 2026: нові знайомства, гроші та великі плани

Тиждень 17-23 серпня 2026 обіцяє бути неймовірно цікавим і насиченим. Почнеться він із глибокої хвилі: Місяць у Скорпіоні зробить нас більш інтуїтивними та уважними до почуттів. Але вже в середині тижня, коли Місяць перейде у Стрілець, нас накриє хвиля оптимізму, а Марс у Близнюках підштовхне до нових знайомств, легких поїздок та сміливих ідей.

Головна подія чекає на нас 23 серпня — Сонце урочисто переходить у знак Діви. Закінчується час гучних розваг і починається затишний період, коли хочеться розкласти життя по поличках, подбати про здоров’я та навести ідеальний лад у справах. А Венера й Меркурій додадуть усім нам харизми та тепла в спілкуванні.

Гороскоп на тиждень 17-23 серпня 2026 року: Овен (21 березня – 19 квітня)

Тиждень почнеться з бажання зазирнути глибше у свої почуття, але вже до середини тебе накриє хвиля бадьорості. Настрій буде бойовим і дуже оптимістичним. У стосунках чекай спалаху пристрасті та щирих розмов до ранку. На роботі ти з легкістю розв’яжеш складні задачі, якщо не станеш діяти поспіхом. Фінанси порадують приємною стабільністю, з’явиться гарна нагода вкласти кошти в щось дійсно корисне.

Гороскоп на тиждень 17-23 серпня 2026 року: Телець (20 квітня – 20 травня)

На тебе чекає дивовижний період емоційного відновлення та гармонії. Спочатку захочеться спокою, а наприкінці тижня прокинеться жага впорядкувати все навколо. У коханні запанує повне розуміння й затишок — влаштуйте з половинкою теплий вечір. У професійній сфері твої ідеї підтримають колеги, а тиха наполегливість принесе крутий результат. З грошима все складається чудово, можна сміливо планувати закупки.

Гороскоп на тиждень 17-23 серпня 2026 року: Близнюки (21 травня – 20 червня)

Готуйся до калейдоскопа новин, зустрічей та цікавих знайомств! Внутрішній стан кипітиме енергією та допитливістю. У взаєминах ти станеш справжнім магнітом — твоя чарівність відкриє будь-які двері. На роботі вдасться закрити купу паперових завалів та домовитися про нові проєкти. Грошова ситуація спокійна й надійна, а під кінець тижня можливий приємний бонус або несподівана знижка.

Гороскоп на тиждень 17-23 серпня 2026 року: Рак (21 червня – 22 липня)

Ці дні подарують відчуття впевненості та глибокої душевної теплоти. Початок тижня підходить для роздумів, а далі прокинеться бажання творити й діяти. У стосунках чекай ніжних зізнань і турботи, які заново запалять вогник у серці. На робочому фронті твоя чуйність та уважність допоможуть уникнути непорозумінь. З фінансами все дуже сприятливо, чудовий час для розширення особистого бюджету.

Гороскоп на тиждень 17-23 серпня 2026 року: Лев (23 липня – 22 серпня)

Ти на піку своєї привабливості та харизми! Настрій піднесений, хочеться підкорювати нові вершини й сяяти. В особистому житті очікуй яскравих спалахів, романтичних жестів та щирого захоплення від партнера. На роботі твоя рішучість допоможе вибити найкращі умови, а керівництво буде в захваті. Грошова хвиля тішить впевненістю, тож цілком можна дозволити собі розваги чи омріяну покупку.

Гороскоп на тиждень 17-23 серпня 2026 року: Діва (23 серпня – 22 вересня)

Твій час настає! Перші дні минуть у спокійній підготовці, а вже в неділю ти відчуєш неймовірний приплив сил. Настрій зібраний, бадьорий та натхненний. У стосунках пануватиме цілковита довіра, а твої поради стануть золотом для близьких. У справах ти легко розкладеш найскладніший хаос по поличках. З грошима все складається щонайкраще, з’являться чудові перспективи збільшити статки.

Гороскоп на тиждень 17-23 серпня 2026 року: Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Тиждень принесе бажання оточити себе красою й душевними людьми. Настрій буде легким, мрійливим і дуже гармонійним. У любовних справах на тебе чекають ніжні побачення, романтичний флірт та повне взаєморозуміння. На роботі найкраще спрацює дипломатія та підтримка команди — ділися ідеями без вагань. Фінансова сторона стабільна, а вечірній відпочинок у колі друзів наповнить силою надовго.

Гороскоп на тиждень 17-23 серпня 2026 року: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Початок тижня задасть драйвовий і глибокий тон, коли твоя інтуїція працюватиме на повну! Емоційний фон насичений і переконливий. У стосунках вдасться розставити важливі крапки та зміцнити емоційний зв’язок. На професійній арені сміливо бери відповідальність — твоя наполегливість вразить усіх. Фінансовий стан тішить, вдалий час для стратегічних рішень та розпланування великих витрат.

Гороскоп на тиждень 17-23 серпня 2026 року: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Попереду море оптимізму, прагнення до пригод та розширення horizons! Настрій піднесений, відчувається легкість на підйом. Особисте життя порадує спільними поїздками чи сміливими планами на майбутнє. На робочому фронті твої нестандартні ідеї викличуть справжній фурор серед партнерів. Фінанси дозволять почуватися вільно, а витрати на навчання або подорожі виявляться неймовірно вдалими.

Гороскоп на тиждень 17-23 серпня 2026 року: Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Ці дні принесуть відчуття твердої землі під ногами та внутрішньої сили. Емоції будуть спокійними й контрольованими. У стосунках прояви турботу ділом — це зміцнить авторитет і додасть тепла. У професійних справах твоя системність допоможе завершити тривалий проєкт і отримати заслужену похвалу. З грошима ситуація надійна, чудовий період для того, щоб підтягнути всі фінансові питання.

Гороскоп на тиждень 17-23 серпня 2026 року: Водолій (20 січня – 18 лютого)

Тиждень обіцяє бути багатим на спілкування, креативні осяяння й свіжі враження! Душевний стан сповнений бажання змінювати все на краще. У коханні очікуй приємних сюрпризів, легкого флірту та відвертих розмов. На роботі твоя оригінальність допоможе швидко знайти вихід із заплутаної ситуації. Грошова картина стабільна, з’являться гарні можливості для відкриття нових джерел доходу.

Гороскоп на тиждень 17-23 серпня 2026 року: Риби (19 лютого – 20 березня)

На тебе чекає душевний та м’який період, коли джерелом натхнення стануть люди поруч. Настрій теплий, чуйний і трохи романтичний. У стосунках запанує абсолютна ідилія, чутливість і розуміння з одного погляду. У професійній сфері успіх принесе спокійна праця та вміння домовлятися з колегами без тиску. Фінансовий стан порадує стабільністю, а тиждень залишить приємне відчуття затишку.

Редакція Вікон наголошує на тому, що матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи чисту правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, феншуй і нумерологія не є науковими предметами, а їхні твердження офіційно не доведені.

Джерело: Сafeastrology.com.

А ще дізнайся, чому сни з неділі на понеділок можуть бути тривожними — дослідження вчених.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!