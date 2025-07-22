Знаки зодіаку по місяцях: хто ти — імпульсивний Овен, педантична Діва чи мрійливі Риби

Ще з давнини люди помічали: Сонце щороку проходить через одні й ті самі зіркові малюнки — сузір’я, що утворюють небесний пояс. Так і з’явилося уявлення про Зодіак — 12 знаків.

Їхнім вивченням займалися астрологи — астрономи та психологи водночас. Вони вважали, що небесні світила мають величезний вплив не лише на планету загалом, а й на психологію кожної людини. А люди, що народилися в один і той самий період року, часто мають схожі риси, поведінку, реакції. Це спостереження стало основою для визначення характерів за Знаками Зодіаку.

Як розподіляються Знаки Зодіаку по місяцях та як визначити свій знак — дізнайся з нашого матеріалу.

Як визначити Знак Зодіаку за місяцем народження

Зодіак — це уявний пояс на небі, по якому рухається Сонце впродовж року. Він поділений на 12 частин, кожна з яких триває приблизно місяць. І саме в цей час панує певний знак.

Тож щоб дізнатися свій Знак Зодіаку, достатньо знати точну дату народження — день і місяць.

Кожен знак Зодіаку — це певний архетип (первинний образ), енергія, спосіб бачення світу, який, на думку астрологів, ти отримуєш в момент народження, коли Сонце проходило крізь Пояс Зодіаку.

Знаки гороскопа по місяцях

Овен (21 березня — 19 квітня)

Коли весна розквітає, Сонце заходить у вогненний Овен. Це знак нового початку, першого пориву, ініціативи. Його енергія — як сонце, гаряча і невгамовна.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Земля вже тепла, квітне, і Сонце входить у Тілець. Це час стабільності, чуттєвості, любові до краси й комфорту.

Близнята (21 травня — 20 червня)

Світ уже повний звуків, руху, життя. Близнята — це легкий подих вітру, цікавість, спрага до знань і спілкування.

Рак (21 червня — 22 липня)

День найдовший, літо в розпалі. Рак — знак емоційної глибини, дому, турботи. Сонце тут мов у затишній оселі.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Серце літа. Сонце у своїй максимальній силі, і Лев — його найточніше відображення. Це час гордості, творчості, бажання сяяти.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Спека спадає, врожай збирається. Діва — розумна, аналітична, працьовита. Це енергія порядку й уваги до деталей.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День і ніч стають рівними, баланс. Терези — про гармонію, красу, дипломатію. Сонце тут, мов ваги, що шукають рівновагу.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Осінь глибшає, природа змінюється. Скорпіон — знак трансформації, пристрасті, внутрішньої сили. Це містичний час.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Передзим’я, але ще багато руху. Стрілець — про мандрівки, пошук сенсу, відкритість до нового.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Сонце найнижче, зима панує. Козоріг — це сила, амбіція, витривалість.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Глибока зима і водночас передчуття весни. Водолій — не про холод, а про ідеї, прогрес, майбутнє. Це знак новаторства.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Очікування весняного розквіту. Риби — інтуїція, мрії, співчуття. Це завершення кола перед новим початком в Овні.

Знаки Зодіаку по стихіях

Усі Знаки Зодіаку поділяються на чотири стихії: Вогонь, Земля, Повітря і Вода.

Кожна з них уособлює певний тип енергії, темпераменту та способу мислення. Ось яким є цей розподіл:

Стихія Вогню

Активні, енергійні, пристрасні, імпульсивні люди

Овен (21 березня — 19 квітня);

Лев (23 липня — 22 серпня);

Стрілець (22 листопада — 21 грудня).

Стихія Землі

Практичні, стабільні, приземлені, витривалі люди.

Телець (20 квітня — 20 травня);

Діва (23 серпня — 22 вересня);

Козоріг (22 грудня — 19 січня).

Стихія Повітря

Інтелектуальні, комунікабельні, допитливі, непосидючі люди.

Близнята (21 травня — 20 червня);

Терези (23 вересня — 22 жовтня);

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Стихія води

Чутливі, інтуїтивні, емоційні, глибокі люди.

Рак (21 червня — 22 липня);

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада);

Риби (19 лютого — 20 березня).

Тепер ти знаєш, як визначити за датою народження свій Знак Зодіаку і можеш порівняти його характеристики з власними.

Але це — лише азбука гороскопа. І не варто сприймати її, як аксіому, адже на планеті живуть сотні тисяч людей, які народилися в один день, проте кожен має свої відтінки темпераменту і свій шлях долі.

Тож стався до гороскопа, як до цікавої можливості глибше пізнати себе та інших, і не забувай включати критичність мислення, адже кожна інформація має пройти перевірку твоїм власним досвідом і мати підтвердження думкою експерта.

До речі, ми публікуємо гороскоп для всіх Знаків Зодіаку, який складає справжня експертка — астрологиня та філософиня з Нью-Йорку А.Т. Нуньєс. Поцікався, який вплив матимуть світила на події цього тижня: гороскоп з 21 по 27 липня.

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