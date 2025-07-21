Гороскоп на тиждень: з 21 по 27 липня 2025 — заряджайся сонячною енергією Лева

Якщо у житті тобі потрібен компас, спробуй відчути попутний вітер за допомогою гороскопу.

Так, офіційна матеріалістична наука іще не дослідила астрологію як слід, але тисячолітня практика складання астропрогнозів — переконливий аргумент за їхній вплив.

А якщо прискіпливо придивитися, гороскоп — це побутова психологія в дії. Твій розумний порадник і особистий помічник.

Гороскоп на тиждень: з 21 по 27 липня для всіх знаків Зодіаку

22 липня Сонце входить у знак енергійного і відкритого світу Лева, офіційно розпочинаючи його сезон — час, коли всі знаки почнуть більше цінувати дружбу, відкритість і довіру до себе.

У той самий день Місяць переходить у знак чутливого Рака, і ми відчуємо сильніше бажання ділитися почуттями.

26 липня Місяць піде далі — у знак Діви, і це підштовхне нас взятися за розум і навести лад у хаосі.

Близнюки зав’яжуть корисні контакти, Леви помиряться з ким посварилися, Водолії отримають шанс на нову любовну історію, а Риби розкриють приховані таланти.

Гороскоп на тиждень з 21 липня по 27 липня для Овна (21 березня – 19 квітня)

Овни, у понеділок на вас чекає приплив енергії, і ви відчуєте себе готовими до всього.

З вівторка приділіть час близьким — це ідеальні дні для спільного відпочинку, перегляду фільмів чи вечер за одним столом, що зміцнять ваші стосунки.

З 24 липня зосередьтесь на партнерстві та коханні. А на вихідних не бійтеся приймати важливі практичні рішення.

Гороскоп на тиждень з 21 липня по 27 липня для Тельця (21 квітня – 21 травня)

Тельці, тиждень почнеться з переосмислення вчинків, а у вівторок Місяць у Раку наповнить вас новою силою для справ.

Коли Сонце увійде у знак Лева (22 липня) для вас почнеться важливий етап: ви сфокусуєтесь на домі та кращому спілкуванні з рідними. Терпіння стане вашим головним союзником у важливих розмовах.

26 липня Місяць у Діві допоможе завершити розпочаті проекти, а Марс підштовхне дійти до фінішу тижня з новою енергією.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня для Близнят (22 травня – 21 червня)

Близнята, на початку тижня енергія Урана підніме ваш рівень креативності.

З вівторка, коли Місяць перейде у знак Рака, вам час відпочити і бути готовими поновити соціальні контакти — з 24 липня у ваше життя прийде багато нових знайомств.

Довіряйте новим ідеям, записуйте їх, 26 липня Марс додасть вам енергії, щоб дати вашим мріям і планам розкритися!

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня для Раків (22 червня – 22 липня)

Раки, 22 липня Сонце покидає ваш знак і входить у знак Лева, відкриваючи новий рівень самопізнання. Ви починаєте розуміти: щоб досягти успіху в роботі, потрібно навчитися компромісів і командній грі.

Цього тижня вас більше турбуватимуть мрії та фінанси — молодик у Раку допоможе подивитися на них реально і практично.

З 26 липня Місяць у Діві підтримає ваше практичне мислення, а сезон Лева розширить особисті кордони — скористайтеся цим часом для нових знайомств.

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Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня для Левів (23 липня – 23 серпня)

Леви, починається ваш зоряний час! Місяць у Близнятах на початку тижня наповнює вас святковою енергією і позитивом у спілкуванні.

У вівторок Сонце входить у ваш знак, але протистояння з войовничим Плутоном триматиме в напрузі до молодика 24-го. Цей молодик — шанс переосмислити стосунки, сфокусуватися на любові і зціленні після складного періоду з Марсом.

Сонце та Місяць у Леві запускають потужні нові енергії та дають шанс на примирення, якщо ви посварилися. Тиждень завершує Місяць у Діві — час взяти кермо в руки і будувати нові плани.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня для Діви (24 серпня – 23 вересня)

Діви, тиждень починається з ментального підйому — Місяць у Близнятах підкаже, на яку саме справу варто звернути особливу увагу.

З вівторка Місяць у Раку подарує тепло спілкування й закликає до щирості у дружбі.

Сезон Лева та молодик 24 липня відкриють період, коли ви знову відчуватимете свою силу — внутрішній критик замовкне, а впевненість візьме верх. Коли наприкінці тижня Місяць увійде у ваш знак, ви буквально оживете — будете легко знайомитися, притягувати до себе людей і брати ініціативу у свої руки.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, тиждень для вас стартує яскраво: Уран заряджають вас ідеями, а енергія Меркурія дає ясність — особливо, коли щось пишеш чи аналізуєш.

З вівторка Місяць у Раку налаштує на робочу хвилю, а вхід Сонця у знак Лева допоможе чітко розставити пріоритети, щоб досягти поставленої мети.

Сезон Лева подарує впевненість і силу діяти. Протистояння Сатурну може викликати напругу, але водночас навчить ефективніше використовувати свій час.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіони, тиждень починається з натхнення і відчуття, що варто довіряти власним ідеям.

Сонце та молодик у Леві (22 і 24 липня) сяють на вершині вашого гороскопа — настав час вийти з тіні, забути про минуле і впевнено взяти лідерство у свої руки.

На вихідних зверніть увагу на друзів і важливі зв’язки. А ще аналізуйте, ростіть й відкривайте нові грані себе разом із потужною енергією Марса у Діві.

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Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)

Стрільці, тиждень почнеться з бажання вчитися й розвиватися — ретроградний Меркурій дасть шанс виправити помилки.

У вівторок Місяць у Раку в тандемі з Юпітером принесе легкість у засвоєнні нового — навчання буде в радість.

Сонце входить у Лева 22-го, і відкриває енергійний період — час відкривати таланти, прокачувати навички і будувати сильні суспільні зв’язки.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня для Козерогів (22 грудня – 20 січня)

Козероги, тиждень вчить вас працювати з розумом, а не більше, ніж потрібно. Місяць у Близнюках допоможе краще розподіляти час і ефективно співпрацювати з іншими.

У вівторок Місяць у Раку відкриє тему стосунків — довіряйте, даруйте тепло. Та це лише початок глибших змін, які принесе Венера вже наступного тижня.

Сонце у Леві з 22-го зарядить вас новими ідеями і покличе планувати наперед. Наберіться терпіння — і найближчі пів року покажуть результати цих зусиль.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня для Водолія (21 січня – 19 лютого)

Водолії, цього тижня у ваше життя увійде справжня романтична магія. Місяць у Близнюках подарує оптимізм у коханні — для пар це шанс поглибити почуття, а для вільних сердець — легко зав’язати нові знайомства.

У вівторок Місяць у Раку додасть в стосунки тепла й практичності.

22 липня починається час Лева, і романтичне сяйво лише посилиться. А молодик 24-го може запустити нову любовну історію або поглибити у стосунках, що вже тривають.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня для Риб (20 лютого – 20 березня)

Риби, початок тижня подарує вам спокій і ясність.У вівторок Місяць у Раку принесе флірт, натхнення і тепло від друзів.

22 липня прийде час Лева — варто розкривати свої приховані таланти. Молодик 24-го допоможе зміцнити віру в себе й навчитися турботливіше ставитися до власного здоров’я. Ця енергія заряджає тебе перед важливим періодом, коли у вересні Сатурн повернеться у твій знак.

А 26 липня Місяць у Діві підсвітить твої стосунки — саме час пригадати, як любити і підтримувати тих, хто поруч.

Авторка гороскопа — А.Т. Нуньєс, американська астрологиня та філософиня, що живе в Нью-Йорку. Джерело: Yourtango.

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