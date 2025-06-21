Як повернути близькість у стосунки з коханою людиною — кілька емоційних і фізичних практик

Навіть найпалкіша пристрасть може ущухнути, якщо пара не дбатиме про щастя одне одного та не підживлюватиме стосунок між собою.

Адже здорова емоційна близькість — це фундамент стосунків, які переживуть кризи та випробування. Для цього потрібно виявити помилки, які шкодять вашій близькості, зрозуміти, як з ними правильно боротися і, головне, — навчитися миттєво відроджувати емоційну близькість та поглиблювати фізичний зв’язок.

Детальніше про це у виданні Psychology Today розповів магістр управління бізнесу Моше Ратсон. Ми переповідаємо найцікавіше далі у матеріалі.

Чому зникає емоційний звʼязок у стосунках

Інтимність є важливою для здорових, повноцінних стосунків, оскільки вона сприяє глибоким емоційним, фізичним, психічним і навіть духовним зв’язкам.

Однак інколи всі ми можемо припускатися помилок у стосунках. Це створює дистанцію та розʼєднує закоханих.

Та перед тим, як почати покращувати стосунки, варто розібратися, що таке інтимність взагалі.

Інтимність у стосунках стосується досвіду близькості, який у людини характеризується довірою, розумінням, повагою, підтримкою та любов’ю. Вона може виражатися багатьма способами.

Йдеться не лише про покращення самих стосунків, адже інтимність сприяє особистісному росту у стосунках, емоційній та фізичній гармонії, розвиває співчуття та вдячність. Окрім цього, це ще й про повагу до потреб одне одного.

Брак близькості може виснажувати закоханих у парі.

— Коли інтимність згасає, страждає емоційна та фізична енергія. Іншими словами, інтимність нас заряджає. Ця відсутність зв’язку може призвести до розчарування, образи, самотності та втрати радості, навіть у любовних стосунках, — наголошує Моше Ратсон.

Помилки у стосунках, через які зникає близькість

Моше Ратсон переконаний, що до послаблення близькості у стосунках можуть призвести не лише бездіяльність обох у парі, а навіть внутрішня невпевненість когось одного.

Серед іншого, він наводить такі “симптоми” віддалення у парі:

невпевненість у стосунках;

брак уваги та присутності;

критика замість заохочення;

вимоги замість шанобливих прохань;

уникнення якісного проведення часу удвох;

страх травмуватися, що призводить до емоційної замкнутості або агресії;

повторювані негативні думки;

брак вдячності;

знецінювання;

страх перед близькістю, що призводить до більшої дистанції та самотності.

Як повернути близькість у стосунки

Відсутність близькості — це шлях до катастрофи, але це не довічний вирок. Це сигнал того, що щось потребує уваги та зцілення. І ніколи не пізно відреагувати, розпалити іскру та відновити зв’язок. Для відновлення емоційного звʼязку Моше Ратсон радить виконувати кілька вправ удвох. Поділися перемогою. Щотижня виділяй по 15 хв, аби поділитися своїми досягненнями. І так само уважно вислухай партнера. Дякуй та ділися планами. Три щоденні запитання коханій людині: “Що ти відчував (-ла) сьогодні, коли…?”, “Про що ти думав (-ла) сьогодні?” та “Що б ти хотів (-ла), щоб сталося далі?”. Ділися чимось новим, що дізнався (-лася) протягом цього дня чи тижня. Спілкуйтеся з іншими людьми, відвідуйте цікаві заходи разом — це зміцнить зв’язок пари, сприятиме взаємним спогадам, що посилює емоційний зв’язок. Ведіть ранковий щоденник пари: щоранку записуйте три слова подяки своєму партнеру та щоденну дію для зміцнення зв’язку. Зробіть традицією спільні вечірні прогулянки на свіжому повітрі. Створіть свій власний книжковий клуб. Читайте та обговорюйте книги, які цікавлять вас обох — це сприятиме глибшим розмовам. Окрім цього, варто дбати й про фізичний звʼязок. Тут теж існує кілька вправ, які можуть відновити вогник у твоїх стосунках з коханою людиною. Ось кілька з них, але ви завжди можете додати щось своє, що будете розуміти лише ви: довгі та ніжні обійми перед сном — без сексуального наміру;

усвідомлені доторки одне до одного протягом 15 хв;

прямий погляд в очі;

повільні танці;

спільна ванна;

масаж партнера (-ки);

спільні заняття спортом, пробіжки чи дієти;

готуйте разом сніданки та вечері. А більше про те, яких помилок уникати у стосунках, щоб не зруйнувати їх, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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