Стиль життя

Як гумор впливає на здоров’я: 4 звички від стресу і болю

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Жовтня 2026, 09:00 4 хв.
ому гумор кращий за ліки: поради психолога
Фото Pexels

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