Як гумор впливає на здоров’я: 4 звички від стресу і болю

Усі знають приказку, що сміх продовжує життя. Але насправді нас рятує не він, а гумор. Як пояснює клінічний психолог Стівен Султанофф на шпальтах Psychology Today, сміх лише знімає напругу в тілі, а от гумор — зцілює психіку та зближує людей.

З роками, коли здоров’я підводить, а друзів стає менше, саме вміння бачити кумедне стає рятувальним кругом. Психолог виділяє чотири грані гумору, які здатні суттєво покращити життя.

Тілесний рівень: чому сміх працює як знеболювальне

Сміх — це фізичний процес, який чудово знімає м’язову напругу. Доведено, що він позитивно впливає на серцево-судинну систему, дихання, імунітет та знижує рівень стресу.

Але для людей старшого віку є один особливо інтригуючий бонус: сміх підвищує больовий поріг. Погодься, це дуже доречна властивість, коли тіло починає щодня нагадувати, що вам вже давно не двадцять п’ять.

Когнітивний рівень: дотепність як нові окуляри

Дотепність — це здатність нашого мозку миттєво змінити ракурс і подивитися на ситуацію під іншим кутом. З віком стає більше обмежень та несподіваних розчарувань.

Гумор, звісно, не змусить ці проблеми зникнути, але він працює як “нові окуляри”. Вміння бачити комічне у щоденній рутині не применшує глобальних проблем, але чудово допомагає не робити трагедію з дрібниць.

Гумор запускає в нас відчуття внутрішнього піднесення, легкості та грайливості. Він дає своєрідний емоційний передих. Смішна ситуація не перекреслить тривогу, сум чи горе від втрати, але вона дозволяє відчути іншу, світлу емоцію паралельно з важкими переживаннями.

Соціальний рівень: емоційний клей між людьми

Доктор Султанофф вигадав для цього явища спеціальний термін — “реляційне злиття”. Простими словами, це емоційний зв’язок, який виникає, коли ви ділитеся з кимось жартом. Це особливо важливо після виходу на пенсію, коли коло спілкування різко звужується.

Психолог наводить простий приклад із власного життя. Якось він підійшов до каси з подарунковими сертифікатами у супермаркеті і з серйозним обличчям сказав продавчині:

Я прийшов забрати свій торт на замовлення.

Жінка на секунду завмерла, а коли зрозуміла абсурдність ситуації — щиро посміхнулася.

— Гаразд, тоді давай просто дві подарункові картки, — додав він.

Віддаючи картки, касирка відповіла:

Дякую тобі. Мені якраз потрібна була перерва від стресу.

Лише кілька секунд — і двоє незнайомців відчули зв’язок. І для цього їм не довелося голосно реготати.

Як “прокачати” в собі гумор: 4 щоденні звички

Тобі зовсім не обов’язково ставати душею компанії чи сипати анекдотами, як стендап-комік. Достатньо навчитися помічати кумедне навколо. Ось радить експерт::

Стань “мисливцем за жартами”. Спробуй щодня знаходити хоча б одну кумедну річ: дивну вивіску на вулиці, смішну фразу перехожого, кумедний мем. Увечері запитуй себе: “Що мене сьогодні розвеселило?”

Згадуй смішне. У тебе точно є власна “скарбничка” веселих життєвих історій. Час від часу прокручуй їх у голові в деталях.

Ділися настроєм. Перекажи знайомим кумедну ситуацію, надішли смішне відео друзям. Спільний гумор формує емоційну історію стосунків.

Тримай під рукою щось дурнувате. Це може бути смішна ручка на робочому столі, мильні бульбашки чи кумедний значок на сумці. Такі дрібниці щодня нагадуватимуть вам, що не варто сприймати це життя аж надто серйозно.

Психологи, які роками працюють з літніми людьми, підтверджують: гумор часто стає несподіваним джерелом зцілення.

Один з фахівців розповів про свого вкрай серйозного та похмурого пацієнта, який одного дня відкрив для себе електронну пошту. Він почав надсилати лікарю жарти і меми. З часом цей обмін гумором перейшов у їхнє живе спілкування. Чоловік буквально ожив і наповнився енергією.

Гумор ніколи не вирішить усіх наших проблем. Але він гарантовано змінить те, як ми ці проблеми проживаємо. А кожна спільна усмішка — це невеличка інвестиція в нашу стійкість і міцні нерви.

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