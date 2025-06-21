Как вернуть близость в отношениях с любимым человеком — несколько эмоциональных и физических практик

Даже большая страсть может утихнуть, если пара не будет заботиться о счастье друг друга и не будет подпитывать отношения между собой.

Ведь здоровая эмоциональная близость — фундамент отношений, которые переживут кризисы и испытания. Для этого нужно выявить ошибки, которые вредят вашей близости, понять, как с ними правильно бороться и, главное, научиться мгновенно возрождать эмоциональную близость и углублять физическую связь.

Детальнее об этом в издании Psychology Today рассказал магистр управления бизнеса Моше Ратсон. Мы пересказываем самое интересное в материале.

Почему исчезает эмоциональная связь в отношениях

Интимность важна для здоровых, полноценных отношений, поскольку она способствует глубоким эмоциональным, физическим, психическим и даже духовным связям.

Однако иногда все мы можем допускать ошибки в отношениях. Это создает дистанцию ​​и разъединяет влюбленных.

Но прежде чем начать улучшать отношения, следует разобраться, что такое интимность вообще.

Интимность в отношениях касается опыта близости, который у человека характеризуется доверием, пониманием, уважением, поддержкой и любовью. Она может выражаться многими способами.

Речь идет не только об улучшении самих отношений, ведь интимность способствует личностному росту в отношениях, эмоциональной и физической гармонии, развивает сочувствие и благодарность. Кроме этого, это еще и уважение потребностей друг друга.

Нехватка близости может истощать влюбленных в паре.

— Когда интимность гаснет, страдает эмоциональная и физическая энергия. Другими словами, интимность нас заряжает. Это отсутствие связи может привести к разочарованию, обидам, одиночеству и потере радости, даже в любовных отношениях, — отмечает Моше Ратсон.

Ошибки в отношениях, из-за которых исчезает близость

Моше Ратсон убежден, что к ослаблению близости в отношениях может привести не только бездействие обоих в паре, но даже внутренняя неуверенность одного.

Среди прочего, он приводит следующие “симптомы” отдаления в паре:

неуверенность в отношениях;

нехватка внимания и присутствия;

критика вместо поощрения;

требования вместо уважительных просьб;

избегание качественного времяпровождения вдвоем;

страх травмироваться, что приводит к эмоциональной замкнутости или агрессии;

повторяющиеся отрицательные мысли;

нехватка благодарности;

обесценивание;

страх перед близостью, что приводит к большей дистанции и одиночеству.

Как вернуть близость в отношения

Отсутствие близости — это путь к катастрофе, но это не пожизненный приговор. Это сигнал, что-то требует внимания и исцеления. И никогда не поздно отреагировать, разжечь искру и восстановить связь.

Для восстановления эмоциональной связи Моше Ратсон рекомендует выполнять несколько упражнений вдвоем.

Поделись победой. Еженедельно выделяй по 15 мин, чтобы поделиться своими достижениями. И так же внимательно выслушай партнера. Благодари и делись планами. Три ежедневных вопроса любимому человеку: “Что ты чувствовал (-а) сегодня, когда…?”, “О чем ты думал (-а) сегодня?” и “Что бы ты хотел (-а), чтобы случилось дальше?”. Делись чем-то новым, что узнал (-а) в течение этого дня или недели. Общайтесь с другими людьми, посещайте интересные мероприятия вместе — это укрепит связь, будет способствовать взаимным воспоминаниям, что усиливает эмоциональную связь. Ведите утренний дневник пары: ежедневно записывайте три слова благодарности своему партнеру и ежедневное действие для укрепления связи. Сделайте традицией совместные вечерние прогулки на свежем воздухе. Создайте свой собственный книжный клуб. Читайте и обсуждайте интересующие вас книги — это будет способствовать более глубоким разговорам.

Кроме этого, следует заботиться и о физической связи. Здесь тоже существует несколько упражнений, которые могут восстановить огонек в твоих отношениях с любимым человеком.

Вот несколько из них, но вы всегда можете добавить что-то свое, что будете понимать только вы:

долгие и нежные объятия перед сном — без сексуального умысла;

осознанные прикосновения друг к другу в течение 15 мин;

прямой взгляд в глаза;

медленные танцы;

общая ванна;

массаж партнера;

общие занятия спортом, пробежки или диеты;

готовьте вместе завтраки и ужины.

А больше о том, каких ошибок избегать в отношениях, чтобы не разрушить их, мы рассказывали в нашем другом материале.

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