И жили они долго и счастливо, потому что знали: каких ошибок избегать в отношениях

Мы любим слушать советы только от тех людей, которые сами чего-то достигли в этой жизни. Одной из вещей, действительно достойных уважения, являются счастливые и долгие отношения. У тебя вызывают восхищение пары, которые живут душа в душу более 30-40-50 лет? Именно о секретах крепких отношений от такой пары мы тебе и расскажем.

Как сохранить отношения: каких вещей нужно избегать в паре

Пара, которая вместе прошла обучение на семейных терапевтов в Гарварде, и вот уже почти 50 лет неразлучна, поделилась своими секретами супружеского счастья с CNBC. Жаклин Олдс и Ричард Шварц — доценты психиатрии в Гарвардской медицинской школе и консультанты по психиатрии в больнице MGH/McLean.

Вместе они работали с супружескими парами в течение 40 лет, а еще написали три книги о преодолении одиночества и браке в движении. Совместное обучение, опыт работы и брака дал им возможность постоянно размышлять над отношениями, и что именно их бережет.

Пара делится, что после 47 лет супружеской жизни нельзя остаться вместе, если вы не умеете общаться во время конфликтов.

Когда пары приходят к нам на терапию, они часто приносят длинный список того, что другой человек мог бы сделать лучше и как они должны проявлять свою любовь. Каждый чувствует, что на него нападают, будто он провалил тест на хорошего партнера.

Жаклин и Ричард добавляют: самые счастливые пары говорят друг с другом благодаря доброте, любви и вниманию. А еще они никогда не допускают пяти пагубных ошибок.

Первая ошибка, которую могут допустить влюбленные, — не извиняться из принципа. Терапевты говорят, что чем раньше кто-нибудь из вас извинится — тем лучше. С возрастом желание обидеться не исчезает, однако время только увеличивает неприятные ощущения.

Извинение не должно становиться перекладыванием вины и ответственности, быть токсичным. Извинения — это умение принять ответственность за свои слова и действия.

Вторая ошибка, разрушающая отношения — подрыв авторитета и критика на публике. Это особенно касается незначительных вещей, таких как неточность в рассказе и т.д. Ни в коем случае нельзя унижать и критиковать друг друга, особенно на людях. Лучше предложить обсудить конкретную вещь позже, когда будете только вдвоем.

Ошибка номер три — люди путают случайное и намеренное. Конфликты в парах возникают очень часто, если кто-то один в паре воспринимает партнера как должное. Часто люди думают, что можно больше не стараться для партнера, ведь он и так твой.

Вне отношений они выставляют себя напоказ перед друзьями, соседями и коллегами. Но дома их вторая половинка не получает тех же усилий и заботы.

Четвертая ошибка, которую допускают люди в отношениях, — забывают о комплиментах. Если сначала в паре вы часто говорили друг другу приятные вещи, а затем быт, годы брака и совместного проживания забрали все это, рано или поздно вам станет не хватать комплиментов. Не забывай выражать позитив о любимом человеке.

Последняя ошибка, которой лучше избегать, — выжидание для заботы. После ссор люди могут выжидать удачного момента, чтобы проявить свою любовь, сказать что-нибудь приятное или подарить цветы. Таким способом они теряют тот самый момент и вообще не делают ничего.

Если вы ждете, что ваш партнер остынет и покажет вам, как сильно он заботиться, вам, скорее всего, придется ждать долго. Эти трещины могут превратиться в разрывы, которые будет труднее залечить.

Действуй первым (-ой). Приготовь любимое блюдо партнера, сделай маленький подарок, скажи несколько приятных вещей, обними. Напомни себе, как сильно ты любишь своего партнера.

Раньше мы рассказывали, как вернуть страсть в отношения.

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