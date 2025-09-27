Античный взгляд на характер: почему разделение на сангвиников и холериков до сих пор существует

Когда-то в Древней Греции врачи связывали характер человека с четырьмя жидкостями. Эту классификацию потом развил отец современной медицины Гиппократ.

Сейчас всем известно, что на самом деле влияет на становление личности, но типы характеров, предложенные тысячи лет назад, живут до сих пор.

Почему разделение на холериков, сангвиников, меланхоликов и флегматиков не исчезло даже в XXI веке и в связи с чем оно появилось? BBC провели анализ истории.

Как и почему типы характеров Гиппократа существуют и поныне

Древние врачи считали, что кровь, слизь (флегма), желтая и черная желчь непосредственно формировали характер. Именно из-за нарушения равновесия этих жидкостей, по их мнению, возникали болезни и устанавливался определенный темперамент.

На этой теории возникли представления о человеческом характере. В частности, речь идет о такой классификации:

холерики (желтая желчь) — вспыльчивые, упрямые, резкие;

меланхолики (черная желчь) — мрачные и склонные к печали;

флегматики (слизь) — спокойные и неторопливые;

сангвиники (кровь) — жизнерадостные, подвижные, энергичные.

Идея о четырех жидкостях связана с древнегреческим врачом Гиппократом и римским философом и медиком Галеном. Они сопоставили жидкости с природными стихиями и временами года:

меланхолик — холод и сухость, зима, старость;

сангвиник — тепло и влажность, весна, юность;

холерик — жара и сухость, лето, детство;

флегматик — холод и влага, осень, зрелость.

Они также считали, что даже внешность могла намекнуть на характер: меланхолики в их понимании были бледными и мрачными, флегматики — толстыми и медленными.

В средневековье этим объясняли не только болезни или характер, но и настроение и судьбу. В зависимости от главной жидкости врачи назначали соответствующую диету, климат или процедуру.

Но с развитием анатомии, появлением микроскопа и открытием кровообращения эта теория постепенно утратила своих последователей. И все же, даже в XX веке немецко-британский психолог Ганс Айзенк построил модель личности на двух осях — экстраверсию и нейротизм.

Комбинации были слишком похожи на древние темпераменты, связанные с теорией жидкостей:

холерик — высокий нейротизм + экстраверсия;

меланхолик — высокий нейротизм + интроверсия;

сангвиник — низкий нейротизм + экстраверсия;

флегматик — низкий нейротизм + интроверсия.

Сегодня в психологии за основу берут так называемую большую пятерку, описывающую пять основных измерений личности: открытость, добросовестность, экстраверсию, доброжелательность и нейротизм. Но и здесь легко распознается эхо древней теории.

Относительно корректности разделений людей на типы до сих пор ведутся споры. В действительности большинство из нас не может единодушно подходить под один вариант.

Но мы любим разложить все по полочкам. Именно отсюда появляются тесты на определение типа личности по Майерсу-Бриггсу, гороскопы или викторины в соцсетях.

И хотя наука стремительно развивается, теории о характерах еще долго не исчезнут и будут интересовать людей.

