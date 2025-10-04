“Красивый, но глупенький”: как поп-культура стала осуждать парней за несамостоятельность

В последнее время в массовой культуре появился новый тренд — певицы и деятели искусства будто осуждают посредственных мужчин. Подогрела тренд в частности певица Сабрина Карпентер и ее песня Manchild, где речь идет о привлекательных, но “глупых” парнях, и поется “Почему ты такой секси, И такой глупый в то же время / И как ты выживал на планете так долго?”

Критика мужчин в песнях: почему все зашло так далеко

Это не единственный трек, где так резко критикуют и, можно сказать, унижают мужчин за нерешительность, флегматичность и постоянные размышления о жизни вместо действий, “руки не с того места” и т.д.

Издание The Economist поделилось, как новая масскульт-тенденция демонстрирует разрыв между молодыми девушками и парнями.

Но не только в текстах Сабрины Карпентер есть критика мужчин. Также об этом поют в произведениях Чаппелл Роан, Perrie, Карли Саймон, Бейонсе, Тейлор Свифт, Дуа Липа и другие.

В подкасте Switched On Pop Чарли Хардинг поделился, что современные песни отражают опыт авторов и постепенно отходят от общего к личному.

Но нынешняя волна песен с похожим мотивом “несостоявшихся, слабых” мужчин наталкивает на мысли о социальном сдвиге, который, вероятно, уже произошел.

В более развитых странах женщины имеют больше финансовой свободы и возможности, а потому склонны перебирать мужчинами.

По данным исследовательского центра Пью, 35% американок в возрасте от 25 до 54 лет были одиноки в 2023 году по сравнению с 29% в 1990 году.

Женщины требуют большего, чем просто помощи по дому, поэтому реже соглашаются на отношения, если не считают партнера подходящим, достаточно самостоятельным, образованным и независимым.

Исследования показывают, что молодые женщины и мужчины удаляются в постоянно растущем количестве вещей и взглядов. Это теперь касается вопросов политики, образования, взглядов на институт брака, отношения и т.д.

Мужчины сейчас присоединились к борьбе на так называемом “музыкальном фронте”. Некоторые выпускают треки, скорее напоминающие обиженных подростков, например, как альбом американского кантри-певца Моргана Уоллена I’m the Problem, где мужчина поет: “Если я такой ужасный, то почему ты так долго со мной?”

Так искусство снова дает толчок к размышлениям о некоторых социальных сдвигах. Например, относительно того, что такого произошло, что взгляды женщин и мужчин на создание семьи и вступления в отношения теперь кардинально отличаются, или относительно того, почему современные молодые парни реже отвечают требованиям партнерш. И даже о том, достаточен ли уровень самостоятельности большинства молодежи сейчас?

