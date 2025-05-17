Кто победил на Евровидении 2025 — какая песня понравилась зрителям больше всего

Песенный конкурс Евровидения-2025 только что закончился! Мы знаем, тебя интересует, кто выиграл Евровидение 2025 — мы уже готовы поделиться с тобой этой информацией!

Выбирать в этом году было сложно — конкурсанты представили совершенно разные композиции и несли разные смыслы.

Читай дальше, кто победил на Евровидении 2025 года.

Кто выиграл Евровидение 2025

Согласно голосованию зрителей, а также баллов жюри, победу на Евровидении 2025 года одержала Австрия.

Жюри отдали Австрии 258 баллов, а зрители — 178 баллов.

Второе место занял Израиль.

Третье место — Эстония.

Украина заняла девятое место.

Выступление победителя Евровидения 2025

Как проголосовало жюри Евровидения 2025

Как проголосовали зрители на Евровидение 2025

Больше о победителе и песне, подарившей Австрии победу, читай по ссылке.

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