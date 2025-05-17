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Кто победил на Евровидении 2025 — какая песня понравилась зрителям больше всего

Виктория Мельник, журналист сайта 18 мая 2025, 01:59
Кто выиграл Евровидение 2025
Фото Getty Images
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