Кто победил на Евровидении 2025 — какая песня понравилась зрителям больше всего

Фото Getty Images Песенный конкурс Евровидения-2025 только что закончился! Мы знаем, тебя интересует, кто выиграл Евровидение 2025 — мы уже готовы поделиться с тобой этой информацией! Выбирать в этом году было сложно — конкурсанты представили совершенно разные композиции и несли разные смыслы. Читай дальше, кто победил на Евровидении 2025 года.Кто выиграл Евровидение 2025 Согласно голосованию зрителей, а также баллов жюри, победу на Евровидении 2025 года одержала Австрия. Жюри отдали Австрии 258 баллов, а зрители — 178 баллов. Второе место занял Израиль. Третье место — Эстония. Украина заняла девятое место. Выступление победителя Евровидения 2025 Читать по теме Песня на повторе! ТОП-5 вирусных треков Евровидения-2025 Рассказываем о ТОП-5 вирусных треков Евровидения-2025. Как проголосовало жюри Евровидения 2025 Как проголосовали зрители на Евровидение 2025 Больше о победителе и песне, подарившей Австрии победу, читай по ссылке. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение 2025, Музыка Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter