Песня на повторе! ТОП-5 вирусных треков Евровидения-2025

Каждый год после Евровидения в голове миллионов зрителей начинают крутиться одни и те же мелодии. И хотя какие-то песни могут казаться странными по смыслу, однако они нам нравятся!

Несмотря на все законы хорошего вкуса или музыкальной логики, треки остаются с нами на недели, а иногда и на годы. В 2025 году представители разных стран уже смогли поразить нас своим творчеством на певческом конкурсе. Поэтому Вікна-новини создали свою подборку песен, которые запомнились больше всего.

Украина: Ziferblat — Bird of Pray

Песня группы Ziferblat — Bird of Pray стала эмоциональным отражением современной реальности. В ней исполнители стремились передать тоску по дому, боль потерь, силу молитвы, слова поддержки и поиск внутренней опоры.

Центральным образом композиции стала птичка — символ свободы, обновления и надежды. Для многих она олицетворяет приход весны и начало нового этапа в жизни.

Песня Bird of Pray — прежде всего о надежде, о том, что даже после самых темных времен наступает свет. Ведущая Нацотбора Екатерина Павленко назвала этот номер самым ярким, а его исполнение — безупречным.

Эстония: Tommy Cash — Espresso Macchiato

Espresso Macchiato — это взрывная смесь драйвового бита, ироничного текста и нестандартной подачи. Сам исполнитель сравнивает свою музыку с кофе: она мгновенно отпечатывается в памяти, наполняет энергией и оставляет яркое послевкусие.

Трек стал успешным в TikTok и является одним из самых обсуждаемых среди зрителей певческого конкурса.

Армения: Parg — SURVIVOR

Survivor — это глубокая история о силе духа, способности выстоять и остаться собой, несмотря на испытания судьбы.

Песню для Евровидения артист создал в сотрудничестве с девятью композиторами, среди которых и Бенджамин Алас. Parg рассказывает в своей песне о волнении и о том, что он еще напомнит о себе всему миру и, несмотря на все трудности, никогда не сложит рук.

Мальта: Miriana Conte — Serving

Miriana Conte характеризует свою композицию как эмоциональную, дерзкую и бескомпромиссную. В ней звучит призыв оставаться верным себе и не сломаться, даже когда вокруг звучит лишь осуждение.

Изначально трек назывался Kant, что в переводе с мальтийского означает пение. Однако из-за нежелательного фонетического сходства с английским нецензурным словом организаторы порекомендовали изменить название. Команда артистки быстро остановилась на варианте Serving, ведь именно он, по их словам, наиболее точно передает настроение и силу песни.

Дания: Sissal — Hallucination

Песня Hallucination — это танцевальный электронный трек с характерным звучанием скандинавского попа, в котором чувствуется влияние Robyn и Dagny.

Артистка рассказывает, что композиция передаёт состояние, когда эмоциональная близость с человеком настолько глубока, что исчезает грань между воображаемым и действительностью.

Также мы в нашем предыдущем материале рассказывали о порядке выступлений на Евровидении 2025.

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