Порядок выступлений на Евровидении 2025 – под каким номером Украина

Евровидение уже на носу! В эту субботу, 17 мая, весь мир прикипит глазами к крупнейшему песенному конкурсу и будет выбирать лучшего (-ых) среди 26 представителей.

Украина тоже есть в списке финалистов! Наша группа Ziferblat выступала в первом полуфинале и растрогала всех своим выступлением.

Уже известно о порядке выступлений на гранд-финале Евровидения. Под каким номером выступит Украина, читай в материале.

Под каким номером выступит Украина на Евровидении 2025 в финале

Согласно официальному списку Евровидения 2025, страны будут выступать со следующими порядковыми номерами:

Раньше мы рассказывали тебе, где смотреть финал Евровидения с украинским переводом читай по ссылке.

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