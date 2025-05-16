Порядок выступлений на Евровидении 2025 – под каким номером Украина

Фото Depositphotos Евровидение уже на носу! В эту субботу, 17 мая, весь мир прикипит глазами к крупнейшему песенному конкурсу и будет выбирать лучшего (-ых) среди 26 представителей. Украина тоже есть в списке финалистов! Наша группа Ziferblat выступала в первом полуфинале и растрогала всех своим выступлением. Уже известно о порядке выступлений на гранд-финале Евровидения. Под каким номером выступит Украина, читай в материале.Под каким номером выступит Украина на Евровидении 2025 в финале Согласно официальному списку Евровидения 2025, страны будут выступать со следующими порядковыми номерами: Норвегия (Kyle Alessandro, Lighter) Люксембург (Laura Thorn, La poupée monte le son) Эстония (Tommy Cash, Espresso Macchiato) Израиль (Yuval Raphael, New Day Will Rise) Литва (Katarsis, Tavo akys) Испания (Melody, Esa diva) Украина (Ziferblat, Bird of Pray) Великобритания (Remember Monday, What the Hell Just Happened?) Австрия (JJ, WastedLove) Исландия (Væb, Róa) Латвия (Tautumeitas, Bur man laimi) Нидерланды (Claude, C’est la vie) Финляндия (Erika Vikman, Ich komme) Италия (Lucio Corsi, Volevo essere un duro) Польша (Justyna Steczkowska, Gaja) Германия (Abor & Tynna, Baller) Греция (Клавдия, Астеромата) Армения (Parg, Survivor) Швейцария (Zoë Më, Voyage) Мальта (Miriana Conte, Serving) Португалия (Napa, Deslocado) Дания (Sissal, Hallucination) Швеция (KAJ, Bara bada bastu) Франция (Louane, Maman) Сан-Марино (Gabry Ponte, Tutta l’Italia) Албания (Shkodra Elektronike, Zjerm) Читать по теме Самые яркие моменты второго полуфинала Евровидения 2025: странные и сильные выступления Собрали для тебя все самое важное, что произошло во втором полуфинале Евровидения 2025! Раньше мы рассказывали тебе, где смотреть финал Евровидения с украинским переводом читай по ссылке.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение 2025, Мир, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter