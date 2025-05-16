Шоу-биз

Порядок выступлений на Евровидении 2025 – под каким номером Украина

Виктория Мельник, журналист сайта 16 мая 2025, 11:15
под каким номером выступит украина на евровидении 2025
Фото Depositphotos
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