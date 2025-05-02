Шоу-биз

Португалия на Евровидении-2025: что известно о группе Napa и их ностальжи-песне Deslocado

Ольга Петухова, редактор сайта 02 мая 2025, 13:30
Португалия: Napa — Deslocado
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Португалия на Евровидении-2025: что известно о группе Napa и их ностальжи-песне Deslocado
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