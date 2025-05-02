Португалия на Евровидении-2025: что известно о группе Napa и их ностальжи-песне Deslocado

Португальскую мужскую группу Napa признали лучшей на национальном отборе Festival da Canção и дали путевку в вожделенный всеми конкурсантами Базель.

Песня ребят Deslocado стала настоящим хитом в Португалии, она возглавила национальные чарты, а выступление Napa в финале нацотбора Евровидения-2025 набрало более 130 тысяч просмотров на YouTube, оказавшись на почетном пятом месте в трендах Португалии.

Теперь группа Napa выступит в первом полуфинале Евровидения 13 мая в швейцарском Базеле. Больше деталей, кто такие Napa и о чем их песня Deslocado — в материале.

Кто такие Napa

Группа Napa, первоначально созданная под названием Men On The Couch, оформилась как коллектив еще в 2013 году на острове Мадейра. Его участники: Жуан Гильерме Гомеш (вокал, гитара), Франсиску Соуза (гитара), Диогу Гоиш (бас), Жуан Лоуренсу Гомеш (клавишные) и Жуан Родригеш (ударные) начинали репетировать в подвале бабушки одного из ребят.

Они говорят, что их стиль сформировался под влиянием таких групп как The Beatles, Arctic Monkeys, а также бразильских исполнителей Каэтана Велозу и Тома Жобима.

В 2019 году, еще под старым названием, музыканты дебютировали с альбомом Senso Comum, а в 2023 году группа представила уже второй, более профессиональный альбом Logo Se Vê с участием струнного квартета, трио духовых инструментов и хора.

В прошлом году Napa провели свой первый национальный тур, который оказался крайне удачным. Правда, их площадками были не большие сцены, а клубы, театры и фестивали. Но ребята горды аншлагами в столице Лиссабоне, по следам которых даже выпустили концертный фильм.

Теперь, после победы в национальном отборе на Евровидение-2025, группа Napa собирается в Швейцарию. Они выступят под номером 7 в первом полуфинале.

О чем песня Napa — Deslocado

Песня Deslocado группы Napa — это эмоциональная музыкальная история о ностальгии по дому. Ребята написали ее, опираясь на свой опыт, они покинули родной остров Мадейра и переехали на материковую Португалию. Но хотя теперь живут среди небоскребов и шума большого города, чувствуют себя как бы не на своем месте.

Название Deslocado переводится как перемещенный или искорененный, и эта печальная метафора проходит сквозь всю песню. Это рассказ о людях, физически присутствующих здесь, но сердцем остаются где-то там — среди океана, пальм и тишины, которая им родная.

Но Deslocado — это не просто печаль о прошлом, а принятие того, кем они стали, и размышления над тем, что значит быть дома.

Видео выступления Napa – Deslocado на Евровидении 2025

Перевод на украинский песни группы Napa – Deslocado

Іммігрант

Рахую дні, стоячи із зібраною валізою

Накопичена туга вже майже не вміщається

Раптово я бачу сад, прямо за крилом

Мамо, подивися у вікно, я повертаюся додому

Я повертаюся додому

Я повертаюся додому

Я повертаюся додому

Незважаючи на те, як це може виглядати

Я ніколи не буду належати цьому місту

Море людей, інше сонце

Гори бетону мене нічим не хвилюють

Не кличуть мене додому

Тому що я прийшов здалеку, прийшов з середини моря

У серці океану в мене все життя

Я прокладаю свій шлях, думаючи про повернення

До свого дому, острова, світу, Мадейри

Якщо я поясню тобі слово за словом

Ти все одно не зрозумієш той біль, що мене глушить

Самотність, яка переслідує в годину від’їзду

Я ношу спокій, знаючи, що можу повернутися

Мамо, подивися у вікно, я повертаюся

Незважаючи на те, як це може виглядати

Я ніколи не буду належати цьому місту

Море людей, інше сонце

Гори бетону мене нічим не хвилюють

Не кличуть мене

Море людей, інше сонце

Гори бетону мене нічим не хвилюють

Не кличуть мене додому.

Раньше мы рассказывали, когда будет Евровидение-2025 — точные даты полуфиналов и финала в Швейцарии.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.