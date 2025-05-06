Когда будет Евровидение-2025 — точные даты полуфиналов и финала в Швейцарии

Евровидение — это как музыкальный чемпионат мира, с фейерверками, зрелищным шоу и массой мемов в Сети.

Здесь могут побеждать как сильные вокалисты, так и исполнители, песни которых просто затронули мелодией. А политика всегда рядом, хотя ее там вроде бы и нет.

Зрителей привлекает праздник, эпатаж, дух состязания и невероятно волнующая возможность голосовать — и так повлиять на конечный результат.

Когда будут проходить первый и второй полуфиналы Евровидения-2025, узнавай из материала. Когда будет Евровидение-2025: даты полуфиналов и финала шоу Первый и второй полуфиналы и финал Евровидения-2025 пройдут в живописном швейцарском городе Базель. Первый полуфинал запланирован на 13 мая, второй — на 15 мая, а грандиозный финал состоится 17 мая.

В этом году на сцену Евровидения-2025 выйдут представители 38 стран. Среди них 32 сразятся в полуфиналах за право выступить в финале, где к ним присоединятся большая пятерка — Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания, и страна-хозяйка — Швейцария.

Украину будет представлять группа Ziferblat, ребята выступят в первом полуфинале Евровидения 13 мая под номером 5.

После нацотбора букмекеры прогнозировали Ziferblat место в топ-10, изначально 9-е. Однако со временем их позиции сместились: сначала упали до 17-го места, а позже поднялись до 6-го. Это хороший знак, свидетельствующий о том, что интерес к выступлению группы растет.

Если учитывать оригинальность подхода к музыке Ziferblat и их способность привлекать внимание как жюри, так и зрителей, шансы ребят на успех в финале Евровидения-2025 выглядят достаточно обнадеживающе.

Однако окончательный результат будет зависеть от многих факторов, в первую очередь от реакции международной аудитории на Ziferblat и на их конкурентов.

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