Коли буде Євробачення-2025 — точні дати півфіналів та фіналу у Швейцарії

Євробачення — це немов музичний чемпіонат світу, з феєрверками, видовищним шоу і купою мемів у Мережі.

Тут можуть перемагати як потужні вокалісти, так і виконавці, пісня яких просто зачепили мелодією. А політика завжди поруч, хоча її там нібито немає.

Глядачів приваблює свято, епатаж, дух змагання та неймовірно зворушлива можливість проголосувати й так вплинути на кінцевий результат.

Коли проходитимуть перший та другий півфінали Євробачення-2025 — дізнавайся з матеріалу.

Коли буде Євробачення-2025: дати півфіналів і фіналу шоу

Перший та другий півфінали та фінал Євробачення-2025 відбудеться у мальовничому швейцарському місті Базель.

Перший півфінал заплановано на 13 травня, другий — на 15 травня, а грандіозний фінал відбудеться 17 травня.

У цьому році на сцену Євробачення-2025 вийдуть представники 38 країн. Серед них 32 змагатимуться у півфіналах за право виступити у фіналі, де до них приєднаються велика п’ятірка — Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія, та країна-господарка — Швейцарія.​

Україну представлятиме гурт Ziferblat, хлопці виступатимуть у першому півфіналі Євробачення 13 травня, під номером 5.

Після нацвідбору букмекери прогнозували Ziferblat місце у топ-10, зокрема 9-те. Однак, з часом їхні позиції змістилися: спочатку впали до 17-го місця, а пізніше піднялися до 6-го. Це гарний знак, який свідчить, що інтерес до виступу гурту зростає.

Якщо враховувати оригінальність підходу до музики Ziferblat та їхню здатність привертати увагу як журі, так і глядачів, шанси хлопців на успіх на фіналі Євробаченні-2025 є доволі обнадійливими.

Проте остаточний результат залежатиме від багатьох чинників, в першу чергу — від реакції міжнародної аудиторії на Ziferblat та на їхніх конкурентів.

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