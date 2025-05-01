Албания на Евровидении-2025: Shkodra Elektronike обещает жаркий Zjerm

От Албании на Евровидении 2025 будет выступать Shkodra Elektronike — неординарный дуэт, превращающий традиционный фольклор в современную электронику. Их музыка — это синтез древних мелодий и урбанистического стиля.

С песней Zjerm, в которой говорится об огне и очищении, дуэт готовится победить на Евровидении-2025. Какие на то шансы — оцениваем, узнав об исполнителях больше.

Представитель от Албании Shkodra Elektronike на Евровидении 2025

В 2024 году дуэт победил на престижном албанском музыкальном конкурсе Festivali i Këngës с песней Zjerm (Огонь), что дало им право представлять Албанию на Евровидении 2025 в Базеле.

Композиция, написанная Беатриче Джерджи и Леке Гелоши, стала призывом к надежде, миру и духовному обновлению. Нотки национальной гордости в ней тесно переплелись с мотивом единства и братства всего мира.

Особенностью выступления дуэта с песней Zjerm стали танцы в стиле вогинг, возникший в ЛГБТК+ сообществе Гарлема в 1960-х годах. Беатриче призналась, что вдохновилась этим стилем и вместе с итальянской хореографом Мартой Брамеццой решила включить его элементы в выступление, что несомненно стало новаторским шагом для албанской эстрады.

В целом, Shkodra Elektronike — это пример того, как музыка может быть мостом между культурами и поколениями, сохраняя традиции и одновременно открывая новые горизонты.

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Кто такие Shkodra Elektronike

Shkodra Elektronike — это албанский электропоп-дуэт, созданный в 2019 году в городе Шкодер. В его состав входят продюсер Коле Лача (53 года) и Беатриче Джерджи (35 лет).

Оба участника дуэта родились в Албании, но выросли в Италии, и это повлияло на их творчество. Они создают песни, в которых осовременивают традиционные родные мелодии, придумывают уникальный стиль. Они называют его пост-иммигрантским попом.

Свою песенную карьеру Shkodra Elektronike начали относительно недавно, в 2020 году, когда песни Kuegeje vedin и Synin si Qershia принесли им популярность в Албании.

Shkodra Elektronike уже успели оставить след на главных европейских сценах — от швейцарского Paléo Festival до легендарного EXIT в Сербии, а еще покорили публику в Венгрии, Болгарии и Австрии.

Сейчас дуэт работает над своим первым полноформатным альбомом, обещающим стать настоящим событием. В нем уже участвуют знаменитости: Албанский изополифонический хор — национальное достояние, признанное ЮНЕСКО, маэстро виолончели Реди Хаса и трубач-виртуоз Рой Пачи.

О чем песня Zjerm

Zjerm — это скорее молитва, идущая изнутри души, главным в ней есть образ огня, но не разрушающего, а очищающего, сжигающего старую боль, тревоги и сомнения, оставляя простор для чего-то нового, светлого. Создай во мне чистое сердце — и это не просто слова, это попытка найти себя, возродиться из пепла внутренних сражений.

Но Zjerm — не только о личном. В огненном пламени живет одновременно любовь к родине и тяга к единству — без лозунгов, без флагов, только через общее ощущение: мы все люди, и в каждом из нас жив свет.

Текст песни Shkodra Elektronike Zjerm в переводе на украинский язык

Вогонь

В цю хвилину, у цей момент З параноєю Після дощу, світ виглядає, як веселка Ніде немає швидкої Ніхто не розмовляє з пихою Сьогодні, вони теж нам казали, Що буде хороша погода Я опинилася під водою Мій рот ніколи не ставав сухим Уяви хвилину Без солдатів Без сиріт Без пляшок в океані Нафта пахне, як бузок Свободу слова Викладають у школах Створюй в мені щире серце В мою ніч, я шлю тобі світло Господи помилуй Господи помилуй У моєму серці У моєму серці Ця хвилина буде тривати Добрі люди Безіменні люди Танцюють вале* в своїх душах Ярна не, ти, моя земля Де я народилася я не забуду Ярна не, ти, мій світ Продовжуй сяяти, сяяти, сяяти Скриншот с сайта Еurovision.tv. Ранее мы рассказывали, кто будет выступать в полуфиналах Евровидения-2025 в швейцарском Базеле.

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