Шоу-биз

Польша на Евровидении-2025: Justyna Steczkowska с историей женской силы в песне Gaja

Ирина Танасийчук, журналист сайта 01 мая 2025, 12:00
Justyna Steczkowska — Gaja
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