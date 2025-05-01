Польша на Евровидении-2025: Justyna Steczkowska с историей женской силы в песне Gaja

В этом году Польшу на Евровидении-2025 представит певица Justyna Steczkowska, которая расскажет слушателям о мощной и даже божественной истории женской силы в песне Gaja.

Чем известна на родине исполнительница, какие шансы на победу и чем будет удивлять публику на конкурсе — узнай в материале.

Представительница от Польши Justyna Steczkowska на Евровидении 2025

Юстина Стечковская не в первый раз пробует свои силы на национальном отборе. Да и само Евровидение для нее не новинка.

По данным eurovision.tv, певица участвовала в 1995 году с песней Sama, ставшей вторым выступлением Польши на Евровидении. К сожалению, тогда ей не суждено было победить.

В прошлом году она боролась за право представить Польшу на Евровидении 2024 года, но заняла второе место в нацотборе. На этот раз вернулась и одержала уверенную победу, оставив позади 10 других участников. Ей присудили 39,32% баллов.

Кто такая Justyna Steczkowska

С 1995 года Юстина построила солидную карьеру. Сейчас у нее 19 студийных альбомов и более 200 песен. Она не только певица, но и скрипачка, композитор, актриса и фотограф, а также владеет удивительным вокальным диапазоном в 4 октавы.

Она выступала с выдающимися музыкальными деятелями, среди которых оперный певец Пласидо Доминго и композитор Говард Шор, написавший музыку к Властелину колец.

Польские зрители знают Юстину из шоу Голос Польши, где она входит в жюри и имеет прозвище Госпожа Профессор.

Считает своим героем Евровидения шведскую певицу Лорин, которая дважды выигрывала конкурс. Юстина говорит, что Лорин — удивительная певица и интересная женщина.

Певицу будет поддерживать ее семья: трое детей: трое умерших по имени Брутус, Беза и Чесьо, а также кот по имени Пип.

— Я верю, что это будет фантастическое время хорошей музыки и веселья для всех нас. Я желаю этого всем вам от всей души, — заявила она.

Песня Justyna Steczkowska — Gaja

Юстина любит мощную и кинематографическую музыку, так что не удивительно, что у песни Gaja довольно чувственные и драматические вайбы.

Песня вышла 28 ноября 2024 как пятый сингл из девятнадцатого студийного альбома певицы Witch Tarohoro.

Юстина стала соавтором песни Gaja, посвященной греческой богине Гее — древнегреческой богине Землю. В песне сама Юстина олицетворяет собой Гею, которой все поклоняются.

Текст песни Gaja в переводе

Ты ранишь моё сердце,

Ты не ценишь мою любовь.

Ты оставил на мне отметку,

Разбудил во мне крик одиночества.

Имя мне Гайя,

Я сильная богиня, мать моя – любовь.

Когда я плачу, мир утопает в моих слезах,

Утраченное время держу в своих руках.

Гайя (Я Гайя),

Время (Я Гайя).

Я создательница твоего существа,

Конец твоей души, твоё спасение,

Время утекает с кровью,

Святая вода смывает судьбу.

Меня зовут Гайя,

Я – любовь, жизнь всего, что ты представлял.

Мир утопает, если видит меня в слезах,

А я буду держать его близко в своих руках.

(Имя мне Гайя)

(Я Гайя)

Время

(Я Гайя)

Время

(Я Гайя)

Зарго, Рага, Урра, Гара,

Ярга, Ярун, Эра, Чародоро.

Время,

Имя мне Гайя.

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