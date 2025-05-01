Польша на Евровидении-2025: Justyna Steczkowska с историей женской силы в песне Gaja

В этом году Польшу на Евровидении-2025 представит певица Justyna Steczkowska, которая расскажет слушателям о мощной и даже божественной истории женской силы в песне Gaja. Чем известна на родине исполнительница, какие шансы на победу и чем будет удивлять публику на конкурсе — узнай в материале. Представительница от Польши Justyna Steczkowska на Евровидении 2025 Юстина Стечковская не в первый раз пробует свои силы на национальном отборе. Да и само Евровидение для нее не новинка.По данным eurovision.tv, певица участвовала в 1995 году с песней Sama, ставшей вторым выступлением Польши на Евровидении. К сожалению, тогда ей не суждено было победить. В прошлом году она боролась за право представить Польшу на Евровидении 2024 года, но заняла второе место в нацотборе. На этот раз вернулась и одержала уверенную победу, оставив позади 10 других участников. Ей присудили 39,32% баллов. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Justyna Steczkowska (@justynasteczkowska) Читать по теме Евровидение-2025: что известно о дате и месте проведения песенного конкурса Рассказываем, известно ли, где именно состоится конкурс и какие даты выбраны для его проведения. Кто такая Justyna Steczkowska С 1995 года Юстина построила солидную карьеру. Сейчас у нее 19 студийных альбомов и более 200 песен. Она не только певица, но и скрипачка, композитор, актриса и фотограф, а также владеет удивительным вокальным диапазоном в 4 октавы. Она выступала с выдающимися музыкальными деятелями, среди которых оперный певец Пласидо Доминго и композитор Говард Шор, написавший музыку к Властелину колец. Польские зрители знают Юстину из шоу Голос Польши, где она входит в жюри и имеет прозвище Госпожа Профессор. Считает своим героем Евровидения шведскую певицу Лорин, которая дважды выигрывала конкурс. Юстина говорит, что Лорин — удивительная певица и интересная женщина. Певицу будет поддерживать ее семья: трое детей: трое умерших по имени Брутус, Беза и Чесьо, а также кот по имени Пип. — Я верю, что это будет фантастическое время хорошей музыки и веселья для всех нас. Я желаю этого всем вам от всей души, — заявила она. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Viva.pl | serwis o gwiazdach (@viva_magazyn) Песня Justyna Steczkowska — Gaja Юстина любит мощную и кинематографическую музыку, так что не удивительно, что у песни Gaja довольно чувственные и драматические вайбы. Песня вышла 28 ноября 2024 как пятый сингл из девятнадцатого студийного альбома певицы Witch Tarohoro. Юстина стала соавтором песни Gaja, посвященной греческой богине Гее — древнегреческой богине Землю. В песне сама Юстина олицетворяет собой Гею, которой все поклоняются. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Justyna Steczkowska (@justynasteczkowska) Текст песни Gaja в переводе Ты ранишь моё сердце, Ты не ценишь мою любовь. Ты оставил на мне отметку, Разбудил во мне крик одиночества. Имя мне Гайя, Я сильная богиня, мать моя – любовь. Когда я плачу, мир утопает в моих слезах, Утраченное время держу в своих руках. Гайя (Я Гайя), Время (Я Гайя). Я создательница твоего существа, Конец твоей души, твоё спасение, Время утекает с кровью, Святая вода смывает судьбу. Меня зовут Гайя, Я – любовь, жизнь всего, что ты представлял. Мир утопает, если видит меня в слезах, А я буду держать его близко в своих руках. (Имя мне Гайя) (Я Гайя) Время (Я Гайя) Время (Я Гайя) Зарго, Рага, Урра, Гара, Ярга, Ярун, Эра, Чародоро. Время, Имя мне Гайя. Читай также о Евровидении 2025, какие прогнозы букмекеров и шансы на победу у представителей Украины.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение, Музыка, Польша Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter