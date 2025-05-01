Евровидение-2025: что известно о дате и месте проведения песенного конкурса

Ежегодно праздник музыки и единения Евровидение собирает миллионы зрителей со всего мира и еще сотни тысяч посетителей в стране, чья песня одержала победу в предыдущем конкурсе. Но каждый раз поклонники стремятся знать, кто же будет принимать это действо. Исключением не стало и Евровидение-2025.

Ведь каждый раз принимающая страна дарит возможность своим гостям насладиться не только музыкальными выступлениями, но и культурой и радушием местных жителей. Евровидение-2025 обещает быть не менее грандиозным и зрелищным.

Где именно пройдет этот конкурс и какие даты выбраны для его проведения? Рассказываем дальше о деталях проведения этой музыкальной феерии.

Где пройдет Евровидение-2025

В 2025 году состоится уже 69-й песенный конкурс Евровидение. Хозяином станет Швейцария, чьи представители Nemo победили на конкурсе 2024 года с песней The Code.

30 августа 2024 стало известно, что песенный конкурс Евровидение-2025 пройдет в городе Базель — культурной столице Швейцарии. Первый полуфинал конкурса проведут 13 мая, второй — 15 мая, а гранд-финал запланирован на 17 мая.

Раньше Швейцария уже проводила песенный конкурс. В 1988 и 1989 годах праздник песни принимал город Лозанна. Однако в третий раз ему так не повезет.

Ранее, сразу после победы Nemo, свое желание провести конкурс изъявила Женева. Впоследствии к списку желающих присоединилось немало городов. Однако швейцарская компания SRF сообщила, что хотя название города хозяина Евровидения-2025 станет известно 30 августа 2024 года, список претендентов значительно снизился. В шорт-лист вошли Базель и Женева.

Базель имеет преимущество в опыте проведения крупных международных мероприятий и расположении на границе с Францией и Германией, поэтому развито международное транспортное сообщение.

Об этом говорится и в стратегии города для Евровидения, опирающегося на три постулата: инфраструктура, доступность и гостеприимство.

В свою очередь город и кантон Женева подавала совместную заявку на проведение Евровидения-2025, чтобы увеличить свои шансы на победу. Женева могла предложить помещение для проведения конкурса на 32 000 квадратных метров, что вмещает 15 тысяч зрителей.

В 2024 году украинские представительницы получили немалый успех на конкурсе. Однако этого не могло быть. Читай, что рассказала Jerry Heil о песне, которая должна была представить Украину на Евровидении.

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