Шоу-биз

Евровидение-2025: что известно о дате и месте проведения песенного конкурса

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 01 мая 2025, 13:00
євробачення 2025
Фото Unsplash
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