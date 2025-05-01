Євробачення-2025: що відомо про дату та місце проведення пісенного конкурсу

Щороку свято музики та єднання Євробачення збирає мільйони глядачів з усього світу та ще сотні тисяч відвідувачів у країні, чия пісня здобула перемогу в попередньому конкурсі. Та щоразу шанувальники прагнуть знати, хто ж буде приймати це дійство. Винятком не стало і Євробачення-2025.

Адже щоразу країна-господар дарує можливість своїм гостям насолодитися не тільки музичними виступами, а й культурою та гостинністю місцевих жителів. Євробачення-2025 обіцяє бути не менш грандіозним та видовищним.

Де саме відбудеться цей конкурс та які дати обрані для його проведення? Розповідаємо далі про деталі проведення цієї музичної феєрії.

Де пройде Євробачення-2025

У 2025 році відбудеться вже 69 пісенний конкурс Євробачення. Господарем цього разу стане Швейцарія, чиї представники Nemo перемогли на конкурсі 2024 року з піснею The Code.

30 серпня 2024 року стало відомо, що пісенний конкурс Євробачення-2025 пройде у місті Базель — культурній столиці Швейцарії. Перший півфінал конкурсу проведуть 13 травня, другий — 15 травня, а гранд-фінал запланований на 17 травня.

Раніше Швейцарія вже проводила пісенний конкурс. У 1988 та 1989 роках свято пісні приймало місто Лозанна. Проте втретє так йому не пощастить.

Раніше відразу після перемоги Nemo своє бажання провести конкурс виявила Женева. Згодом до списку охочих приєдналось ще чимало міст. Проте швейцарська компанія SRF повідомила, що хоч назва міста господаря Євробачення-2025 стане відомою 30 серпня 2024 року, список претендентів значно зменшився. У шорт-лист увійшли Базель та Женева.

Базель має перевагу у досвіді проведення великих міжнародних заходів та розташований на кордоні з Францією та Німеччиною, тому має розвинене міжнародне транспортне сполучення.

Про це йдеться й у стратегії міста для Євробачення, що спирається на три постулати: інфраструктуру, доступність та гостинність.

Своєю чергою місто та кантон Женева подавала спільну заявку на проведення Євробачення-2025, щоб збільшити свої шанси на перемогу. Женева могла запропонувати приміщення для проведення конкурсу на 32 000 метри квадратні, що вміщує 15 тисяч глядачів.

У 2024 році українські представниці отримали чималий успіх на конкурсі. Проте цього могло не бути. Читай, що розповіла Jerry Heil про пісню, яка мала представити Україну на Євробаченні.

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