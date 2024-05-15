Нам вдалося! Alyona аlyona та Jerry Heil на Євробаченні нагадали про полонених захисників Азовсталі

На Євробаченні-2024 українська делегація одягла футболки з написом Free Azovstal Defenders, що в перекладі з англійської означає Свободу захисникам Азовсталі. Таким чином вони нагадали усьому світові про українських захисників та захисниць Азовсталі, що вже понад два роки перебувають у російському полоні.

Складність полягала у тому, що на пісенному конкурсі заборонені будь-які написи на одязі. Детальніше про те, як українській делегації вдалося це зробити, розповіла співачка аlyona аlyona у своєму Instagram.

Free Azovstal Defenders на Євробаченні-2024

Співачка аlyona аlyona, яка представляла Україну на Євробаченні-2024, розповіла, що правила конкурсу забороняють будь-які написи на одязі, включно з брендовими логотипами.

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Ці правила стосувались й політичних гасел. Такий одяг організатори просили або зняти, або усі написи заклеювали чорною стрічкою.

Однак реперка розповідає, що реалізувати цей задум було складно ще на підготовчому етапі.

Ми обдзвонили декілька поліграфій, частина з них не працювала, а інша частина відмовлялася робити принт, — написала артистка.

Та попри усе, їм вдалося знайти одну поліграфію, яка, зі слів аlyona аlyona, після п’яти дзвінків та слізних прохань допомогти, погодилася це зробити.

У грінрум команді вдалося пройти завдяки тому, що поверх футболок Free Azovstal Defenders вони вдягли інші футболки. І таким чином охорона пропустила виконавиць та їхню команду.

Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. Тому коли до нас наблизилася камера, наша команда швидко розкрилася і показала наш заклик на весь світ.

Артистка написала, що вони дуже ризикували. Однак у нашої команди все вийшло.

— Я неймовірно рада, що нам вдалося нагадати світу про наших військовополонених, — поділилася аlyona аlyona.

Скільки людей дивиться Євробачення

Вчинок української делегації безсумнівно змогли побачити у прямому ефірі мільйони людей по усій планеті. Наразі достеменно невідомо, скільки людей дивилися фінал Євробачення-2024. Водночас сервіс Statista, посилаючись на Eurovision Broadcasting Union, зібрав статистику про те, скільки людей дивилося Євробачення у минулі роки.

Відтак, ми маємо такі дані:

2023 рік — 162 млн переглядів;

2022 рік — 161 млн переглядів;

2021 рік — 183 млн переглядів;

2020 рік — 73 млн переглядів (онлайн-концерт через пандемію коронавірусу);

2019 рік — 182 млн переглядів;

2018 рік — 186 млн переглядів.

Отож можна сміливо стверджувати, що заклик Free Azovstal Defenders побачили щонайменше 100 мільйонів людей з усього світу.

А детальніше про те, як пройшло Євробачення-2024, яке місце посіла Україна та що цікавого було на пісенному конкурсу цьогоріч ми розповідали раніше.

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