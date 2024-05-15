У нас получилось! Alyona аlyona и Jerry Heil на Евровидении напомнили о пленных защитниках Азовстали

На Евровидении-2024 украинская делегация надела футболки с надписью Free Azovstal Defenders, что в переводе с английского означает Свободу защитникам Азовстали. Таким образом они напомнили всему миру об украинских защитниках и защитницах Азовстали, которые уже более двух лет находятся в российском плену.

Сложность заключалась в том, что на песенном конкурсе запрещены любые надписи на одежде. Подробнее о том, как украинской делегации удалось это сделать, рассказала певица аlyona аlyona в своем Instagram.

Free Azovstal Defenders на Евровидении-2024

Певица аlyona аlyona, которая представляла Украину на Евровидении-2024, рассказала, что правила конкурса запрещают любые надписи на одежде, включая брендовые логотипы.

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Эти правила касались и политических лозунгов. Такую одежду организаторы просили или снять, или все надписи заклеивали черной лентой.

Однако рэперка рассказывает, что реализовать этот замысел было сложно еще на подготовительном этапе.

Мы обзвонили несколько полиграфий, часть из них не работала, а другая часть отказывалась делать принт, — написала артистка.

Но несмотря на все, артистам удалось найти одну полиграфию, которая, по словам аlyona аlyona, после пяти звонков и слезных просьб помочь, согласилась это сделать.

В гринрум команде удалось пройти благодаря тому, что поверх футболок Free Azovstal Defenders они надели другие футболки. И, таким образом, охрана пропустила исполнительниц и их команду.

Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. Поэтому, когда к нам приблизилась камера, наша команда быстро раскрылась и показала наш призыв на весь мир.

— Я невероятно рада, что нам удалось напомнить миру о наших военнопленных, — поделилась аlyona аlyona.

Сколько людей смотрит Евровидение

Поступок украинской делегации, несомненно, смогли увидеть в прямом эфире миллионы людей по всей планете. Пока точно неизвестно, сколько людей смотрели финал Евровидения-2024. Тем не менее сервис Statista, ссылаясь на Eurovision Broadcasting Union, собрал статистику о том, сколько людей смотрело Евровидение в прошлые годы.

Следовательно, мы имеем следующие данные:

2023 год — 162 млн просмотров;

2022 год — 161 млн просмотров;

2021 год — 183 млн просмотров;

2020 год — 73 млн просмотров (онлайн-концерт из-за пандемии коронавируса);

2019 год — 182 млн просмотров;

2018 год — 186 млн просмотров.

Так что можно смело утверждать, что призыв Free Azovstal Defenders увидели не менее 100 миллионов человек по всему миру.

А подробнее о том, как прошло Евровидение-2024, какое место заняла Украина, и что интересного было на песенном конкурсе в этом году мы рассказывали ранее.

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