Финал Евровидения-2024: онлайн-трансляция крупнейшего песенного события года

Финал Евровидения-2024 — самое ожидаемое песенное событие года, которое длилось в ночь с 11 на 12 мая 2024.

Сегодня мы узнали победителя нынешнего песенного конкурса, а также какая страна в конце концов привезет кубок Евровидения к себе.

О самых интересных моментах финала Евровидения-2024 можно узнать в нашем материале: мы рассказывали о событиях финала с фото и видео.

Евровидение 2024: финал

Начало онлайн-трансляции финала Евровидения-2024 — в 22:00 по киевскому времени. Однако уже в 21:30 трансляция с предшоу Евровидения началась в Украине.

Финал неизменно комментировал Тимур Мирошниченко, а также к нему присоединился стендап-комик Василий Байдак, которого украинцы уже знают в этой роли со времени Национального отбора на Евровидение-2024.

В то же время нынешнее шоу точно запомнится зрителям — не только интересными исполнителями и композициями, но и скандалами — об этом мы рассказали ниже.

21:30. Началась трансляция предшоу Евровидения-2024. Комментировали события конкурса Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.

Глава украинской делегации отметила, что другие делегации интересуются событиями и ситуацией в Украине.

21:40. Генпродюсер и музыкальный эксперт Михаил Дроздов посетил предшоу Евровидения в Украине. Он отметил, что именно песня Яны и Алены (представительниц от Украины) была и остается лучшей среди других представителей, которые боролись за место еще на Нацотборе.

21:47. Во время предшоу в эфире показали кадры слов поддержки украинским участницам от известных украинских звезд: Нади Дорофеевой, Джамалы, Килиммена, Анки, Анастасии Димид (Детское Евровидение), Дмитрия Шурова, Юлии Саниной, Меловина, Русланы, Сергея Танчинца.

21:48. Иван Клименко, который вышел на связь с Мальме, рассказал, что у украинской команды есть свой ритуал: берутся за руки и трижды кричат Украина.

22:00. Начало общей онлайн-трансляции финала Евровидения-2024.

22:05. Парад финалистов.

22:12. Ведущими финала Евровидения были Малин Акерман и Петра Меде.

22:16. Правила голосования: голоса отдают жюри 37 стран мира. Главное новшество — голосование началось до начала выступлений, в 22:17. Голосование продолжается на номер 7576.

22:19. Швеция — открывает финал Евровидения под №01. Marcus & Martinus — Unforgettable уже влюбили в себя многих еврофанов.

22:22. Наши, Украина. Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria. Под №02, несмотря на все сложности, наши представительницы сразу зажгли всю аудиторию, которая подпевала уже легендарную песню об украинских женщинах. Девушки призвали к миру и свободе в Украине, сказав: Peace and freedom for Ukraine.

Кстати, украинская делегация была одета в футболки Free Azovstal.

22:26. Третьим выступил исполнитель из Германии — Isaak — Always on the run. №03. Зал подпевал исполнителю, однако его выступлению букмекеры не прогнозируют победных мест.

22:31. №04 — Люксембург. TALI — Fighter стала одной из фаворитов на нынешнем Евровидении. Зажигательная мелодия ее песни сразу вызвала бурную поддержку зрителей шоу. Тали поблагодарила за возможность участвовать в шоу. Известно, что танцевальное шоу для Люксембурга поставила украинская команда.

22:35. Сразу после Люксембурга — №06, Израиль (№5 остается пустым из-за дисквалификации Нидерландов) — Noa Kirel — Unicorn. Израиль также прошел через скандал из-за текста песни перед тем, как дойти до финала шоу. Выступление участницы вызвало бурную реакцию зала.

22:40. На выступление Литвы ждало немало еврофанов. Представитель под №07 Silvester Belt — Luktelk известен не только своим вирусным треком, но и активной поддержкой Украины. Его танцевальное шоу и композиция полюбилась слушателям. В конце он призвал мир распространять любовь.

22:47. Под номером 08 — Испания. Страну представлял дуэт Nebulossa с песней Zorra. Это семейная пара, а песня является автобиографической. Именно ее тысячи слушателей подпевали, словно под гипнозом. А это — немалый успех! Танцевальный номер, спецэффекты — невероятная атмосфера, а зал в полном восторге.

22:51. Эстонию представляли ребята из группы 5miinust и Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. Их номер 09. Песня также уже получила немалую популярность, танцевальный мотив захватил слушателей и ярых еврофанов.

22:55. Эпатажные представители Ирландии — небинарная личность Bambie Thug с песней Doomsday Blue. Они решили принять участие в Евровидении, чтобы забыть изнасилование, которое пережили год назад. Однозначно, это открытие Евровидения: фанаты в зале не сдерживали восторга от песни и того, что происходило на сцене. Номер 10.

22:59. Легенда латвийской сцены Dons — Hollow под №11. Певец является признанным в своей стране и имеет фанатов далеко за ее пределами. А еще известен тем, что взял из Украины собачку в свою семью. Его пронзительный вокал не оставил никого равнодушным.

23:04. Под номером 12 — Греция. Marina Satti — Zari. Аутентичные звуки в сочетании с ритмичными современными — то, что действительно западает в сердце и голову. Откровенно, эту композицию точно примут во внимание все клубы мира. Также внимание привлекает танцевальная постановка и спецэффекты.

23:08. Следующей выступила Великобритания, представитель Olly Alexander с уже популярной песней Dizzy о любви, которая переворачивает привычную жизнь. Особенность звучания — оно переносит слушателей в 1980-е годы. Номер 13.

23:12. Музыкальная пауза на песенном конкурсе.

23:15. Норвегию на нынешнем Евровидении представляла группа Gåte с песней Ulveham. Песня средневековой баллады на основе мифа. Меланхоличное пение также нашло своих ценителей. Норвегия выступила под №14.

23:20. Следующей — Италия под №15. Angelina Mango и ее зажигательная La noia сразу оживили зал после средневековой сказки. Танцевальные мотивы, откровенная одежда, невероятный вокал, танцевальный номер — действительно, зрители были в восторге. Исполнительница продемонстрировала незаурядные навыки держать ноты даже во время зажигательных танцев.

23:24. №16 — Сербия. Teya Dora является одной из самых известных певиц своей страны, а ее песня Ramonda — о традиционном для Сербии растении рамонда.

23:28. Windows95man — No Rules — представители Финляндии под номером 17. Необычное выступление, которое точно не осталось без внимания еврофанов. Стоит подчеркнуть на невероятной операторской работе.

23:32. Португалия выступила под номером 18. Молодая исполнительница Iolanda является популярной в своей стране. На Евровидении-2024 она выступила с пронзительной композицией Grito. Нельзя обойти вниманием сценическую постановку: белые силуэты на черном фоне невероятно резонируют реальности, в которой сейчас находится мир.

23:36. Далее мы дошли до Армении. В этом году группа LADANIVA представила песню Jako с традиционным звучанием армянского народа. Фанаты Евровидения уже шутили, что выступление представительницы Армении переносит их к традиционному празднованию свадьбы в этой стране. Номер 19.

23:40. Кипр, номер 20. Певица кипрско-греческого происхождения и профессиональная танцовщица Silia Kapsis вышла на сцену Евровидения-2024 с песней Liar. Ее ритмичное звучание уже запомнилось многим зрителям Евровидения. В том числе и из-за танцевальной постановки.

23:45. Любимцы этого Евровидения — небинарный представители Швейцарии с песней Nemo — The Code. Их песня уже набирает просмотров и прослушиваний на площадках. Номер 21.

23:54. Raiven — Veronika — представительница Словении, которая выступила на Евровидении-2024 под номером 22. Невероятный вокал и смысл песни: история о первой женщине в Словении, которую сожгли по обвинению в ведьмовстве. Из слов песни Вероника можно услышать: сила есть в каждом и каждой из нас.

23:58. Baby Lasagna — представитель Хорватии, он фанат украинских представительниц на нынешнем Евровидении. И хотя сам стал сольным исполнителем только год назад, однако его песня Rim Tim Tagi Dim уже стала настоящим хитом Евровидения-2024. Номер 23.

00:02. Представительница Грузии Нуца Бузаладзе с композицией I’m a Firefighter. Ее выступление пришлось на 24 номер. Сильное выступление и кольцо на фоне — кажется, в этом году исполнители пытались сказать что-то засекреченным кодом, ведь круг был невероятно популярным атрибутом выступлений. Зажигательные танцы, огонь, традиционное звучание — все в стиле Грузии.

00:06. Представитель Франции Slimane с песней Mon amour выступил под номером 25. Его песня — о мире и любви.

00:11. Под последним номером 26 на Евровидении-2024 выступила представительница Австрии Kaleen — We Will Rave. Легкая, вдохновляющая и танцевальная мелодия расшевелила зрителей шоу. Образ ее рейв-вечеринки показал место, куда чужие и раненые души идут, чтобы исцелиться и решить свои проблемы с помощью музыки.

00:21. Голосование.

00:23. Выступление шведской диско-группы Alcazar.

00:27. На Евровидении показали сгенерированную ИИ голограмму с разговором между участниками легендарной группы АВВА. Вместе с драг-квин и победительницей Евровидения-2014 Кончитой Вурст, зрители могли вспомнить хиты АВВА.

00:40. Выступление победительницы Евровидения-2023 Lorееn.

00:51. Линии голосования закрыты.

00:53. Объявление баллов от национальных жюри участникам Евровидения-2024.

Балы от жюри: Евровиление

от Украины объявляла результаты Джамала. 12 баллов — Швейцарии;

Великобритания — 12 баллов для Португалии;

Люксембург — 12 баллов Швейцарии (5 баллов Украине);

Азербайджан — 12 баллов Швейцарии (1 балл Украине);

Сан-Марино — 12 баллов Швейцарии;

Мальта — 12 баллов Швейцарии;

Хорватия — 12 баллов Португалии (7 баллов Украине);

Албания — 12 баллов Швейцарии;

Чехия — 12 баллов Украине;

Израиль — 12 баллов Люксембург (8 баллов — Украине);

Австралия — 12 баллов Ирландия (1 балл — Украине);

Дания — 12 баллов Швейцарии (6 баллов Украине);

Испания — 12 баллов Швейцарии;

Норвегия — 12 баллов Швейцарии (4 балла Украине);

Германия — 12 баллов Швеции (4 балла Украине);

Армения — 12 баллов Франции;

Словения — 12 баллов Франции;

Грузия — 12 баллов Швейцарии (5 баллов Украине);

Швейцария — 12 баллов Греции (2 балла Украине);

Молдова — 12 баллов Украине;

Грузия — 12 баллов Швейцарии (5 баллов Украине);

Швейцария — 12 баллов Греции (2 балла Украине);

Молдова — 12 баллов Украине;

Греция — 12 баллов Швейцарии (2 балла Украине);

Эстония — 12 баллов Швейцарии (10 баллов Украине);

Нидерланды — 12 Швейцарии (2 балла Украине);

Австрия — 12 баллов Швейцарии (6 баллов Украине);

Франция — 12 баллов Португалии (10 баллов Украине);

Италия — 12 баллов Швейцарии;

Финляндия — 12 баллов Швейцарии (8 баллов Украине);

Португалия — 12 баллов Швейцарии (6 баллов Украине);

Бельгия — 12 баллов Франции (1 балл Украине);

Исландия — 12 баллов Франции (3 балла Украине);

Латвия — 12 баллов Швейцарии (8 баллов Украине);

Ирландия — 12 баллов Швейцарии (2 балла Украине);

Польша — 12 баллов Швейцарии (10 баллов Украине);

Кипр — 12 баллов Хорватии (1 балл Украине);

Литва — 12 баллов Швейцарии (6 баллов Украине);

Сербия — 12 баллов Хорватии (1 балл Украине);

Швеция — 12 баллов Швейцарии (3 балла Украине).

Баллы от зрителей Евровидения

Эстония — 33 балла;

Финляндия — 31 балл;

Норвегия — 4 балла;

Словения — 12 баллов;

Грузия — 19 баллов;

Австрия — 5 баллов;

Испания — 11 баллов;

Сербия — 32 балла;

Литва — 58 баллов;

Кипр — 44 балла;

Латвия — 28 баллов;

Греция — 85 баллов;

Великобритания — 0 баллов;

Израиль — 323 балла;

Люксембург — 20 баллов;

Германия — 18 баллов;

Армения — 82 балла;

Швеция — 49 баллов;

Португалия — 13 баллов;

Ирландия — 136 баллов;

Украина — 307 баллов;

Италия — 104 балла;

Хорватия — 337 баллов;

Франция — 227 баллов;

Швейцария — 226 баллов.

Победителем Евровидения-2024 стала Швейцария (Nemo — The Code). Украина заняла третье место на Евровидении-2024.

За что дисквалифицировали Нидерланды

За несколько часов до начала финала Евровидения EBU сообщили о дисквалификации участника из Нидерландов — Йост Кляй якобы совершил насильственные действия в отношении сотрудницы телекоманды Евровидения. Исполнитель не явился на репетицию финала, удалил все упоминания о конкурсе в своих социальных сетях.

Впоследствии появилось и официальное заявление Европейского вещательного союза, который дисквалифицировал участника Евровидения-2024 из Нидерландов.

Шведская полиция расследовала жалобу женщины-участницы съемочной группы относительно инцидента после его выступления в полуфинале. Пока идет судебный процесс, было бы неуместно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе, — говорится в заявлении организаторов

Несмотря на изменения, под №5 никто не будет выступать, все участники сохраняют свои порядковые номера. Зрители из Нидерландов смогут голосовать в финале.

Однако представитель Нидерландов не появится на табло, все баллы Йосту Кляю аннулированы.

Зато нидерландский вещатель Avrotros опубликовал собственное объяснение ситуации с дисквалификацией участника от своей страны.

Якобы, инцидент произошел после выступления Кляя в четверг. Певца снимали, когда он только сошел со сцены, и несмотря на его просьбу этого не делать, такое условие не было соблюдено.

Финал Евровидения-2024: прямая трансляция онлайн

У Украины одни из лучших средних результатов за всю историю Евровидения — занимает второе место по успешности.

Украина — единственная страна, которая каждый год выходила в финал.

Финал Евровидения-2024: порядок выступлений

Швеция: Marcus & Martinus — Unforgettable;

Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria;

Германия: Isaak — Always on the Run;

Люксембург: TALI — Fighter;

Израиль: Eden Golan — Hurricane;

Литва: Silvester Belt — Luktelk;

Испания: Nebulossa — Zorra;

Эстония: 5miinust и Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi;

Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue;

Латвия: Dons — Hollow;

Греция: Marina Satti — Zari;

Великобритания: Olly Alexander — Dizzy;

Норвегия: Gåte — Ulveham;

Италия: Angelina Mango — La noia;

Сербия: Тeya Dora — Ramonda;

Финляндия: Windows95man — No Rules!

Португалия: olanda — Grito;

Армения: Ladaniva — Jako;

Кипр: Silia Kapsis — Liar;

Швейцария: Nemo — The Code;

Словения: Raiven — Veronika;

Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim;

Грузия: Nutsa Buzaladze — Fire Fighter;

Франция: Slimane — Mon Amour;

Австрия: Kaleen — We Will Rave.

