Финал Евровидения-2024: онлайн-трансляция крупнейшего песенного события года

Финал Евровидения-2024 — самое ожидаемое песенное событие года, которое длилось в ночь с 11 на 12 мая 2024.
Сегодня мы узнали победителя нынешнего песенного конкурса, а также какая страна в конце концов привезет кубок Евровидения к себе.
О самых интересных моментах финала Евровидения-2024 можно узнать в нашем материале: мы рассказывали о событиях финала с фото и видео.
Начало онлайн-трансляции финала Евровидения-2024 — в 22:00 по киевскому времени. Однако уже в 21:30 трансляция с предшоу Евровидения началась в Украине.
Финал неизменно комментировал Тимур Мирошниченко, а также к нему присоединился стендап-комик Василий Байдак, которого украинцы уже знают в этой роли со времени Национального отбора на Евровидение-2024.
В то же время нынешнее шоу точно запомнится зрителям — не только интересными исполнителями и композициями, но и скандалами — об этом мы рассказали ниже.
В то же время нынешнее шоу точно запомнится зрителям — не только интересными исполнителями и композициями, но и скандалами — об этом мы рассказали ниже.
21:30. Началась трансляция предшоу Евровидения-2024. Комментировали события конкурса Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.
Глава украинской делегации отметила, что другие делегации интересуются событиями и ситуацией в Украине.
21:40. Генпродюсер и музыкальный эксперт Михаил Дроздов посетил предшоу Евровидения в Украине. Он отметил, что именно песня Яны и Алены (представительниц от Украины) была и остается лучшей среди других представителей, которые боролись за место еще на Нацотборе.
21:47. Во время предшоу в эфире показали кадры слов поддержки украинским участницам от известных украинских звезд: Нади Дорофеевой, Джамалы, Килиммена, Анки, Анастасии Димид (Детское Евровидение), Дмитрия Шурова, Юлии Саниной, Меловина, Русланы, Сергея Танчинца.
21:48. Иван Клименко, который вышел на связь с Мальме, рассказал, что у украинской команды есть свой ритуал: берутся за руки и трижды кричат Украина.
22:00. Начало общей онлайн-трансляции финала Евровидения-2024.
22:05. Парад финалистов.
22:12. Ведущими финала Евровидения были Малин Акерман и Петра Меде.
22:16. Правила голосования: голоса отдают жюри 37 стран мира. Главное новшество — голосование началось до начала выступлений, в 22:17. Голосование продолжается на номер 7576.
22:19. Швеция — открывает финал Евровидения под №01. Marcus & Martinus — Unforgettable уже влюбили в себя многих еврофанов.
22:22. Наши, Украина. Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria. Под №02, несмотря на все сложности, наши представительницы сразу зажгли всю аудиторию, которая подпевала уже легендарную песню об украинских женщинах. Девушки призвали к миру и свободе в Украине, сказав: Peace and freedom for Ukraine.
Кстати, украинская делегация была одета в футболки Free Azovstal.
22:26. Третьим выступил исполнитель из Германии — Isaak — Always on the run. №03. Зал подпевал исполнителю, однако его выступлению букмекеры не прогнозируют победных мест.
22:31. №04 — Люксембург. TALI — Fighter стала одной из фаворитов на нынешнем Евровидении. Зажигательная мелодия ее песни сразу вызвала бурную поддержку зрителей шоу. Тали поблагодарила за возможность участвовать в шоу. Известно, что танцевальное шоу для Люксембурга поставила украинская команда.
22:35. Сразу после Люксембурга — №06, Израиль (№5 остается пустым из-за дисквалификации Нидерландов) — Noa Kirel — Unicorn. Израиль также прошел через скандал из-за текста песни перед тем, как дойти до финала шоу. Выступление участницы вызвало бурную реакцию зала.
22:40. На выступление Литвы ждало немало еврофанов. Представитель под №07 Silvester Belt — Luktelk известен не только своим вирусным треком, но и активной поддержкой Украины. Его танцевальное шоу и композиция полюбилась слушателям. В конце он призвал мир распространять любовь.
22:47. Под номером 08 — Испания. Страну представлял дуэт Nebulossa с песней Zorra. Это семейная пара, а песня является автобиографической. Именно ее тысячи слушателей подпевали, словно под гипнозом. А это — немалый успех! Танцевальный номер, спецэффекты — невероятная атмосфера, а зал в полном восторге.
22:51. Эстонию представляли ребята из группы 5miinust и Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. Их номер 09. Песня также уже получила немалую популярность, танцевальный мотив захватил слушателей и ярых еврофанов.
22:55. Эпатажные представители Ирландии — небинарная личность Bambie Thug с песней Doomsday Blue. Они решили принять участие в Евровидении, чтобы забыть изнасилование, которое пережили год назад. Однозначно, это открытие Евровидения: фанаты в зале не сдерживали восторга от песни и того, что происходило на сцене. Номер 10.
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22:59. Легенда латвийской сцены Dons — Hollow под №11. Певец является признанным в своей стране и имеет фанатов далеко за ее пределами. А еще известен тем, что взял из Украины собачку в свою семью. Его пронзительный вокал не оставил никого равнодушным.
23:04. Под номером 12 — Греция. Marina Satti — Zari. Аутентичные звуки в сочетании с ритмичными современными — то, что действительно западает в сердце и голову. Откровенно, эту композицию точно примут во внимание все клубы мира. Также внимание привлекает танцевальная постановка и спецэффекты.
23:08. Следующей выступила Великобритания, представитель Olly Alexander с уже популярной песней Dizzy о любви, которая переворачивает привычную жизнь. Особенность звучания — оно переносит слушателей в 1980-е годы. Номер 13.
23:12. Музыкальная пауза на песенном конкурсе.
23:15. Норвегию на нынешнем Евровидении представляла группа Gåte с песней Ulveham. Песня средневековой баллады на основе мифа. Меланхоличное пение также нашло своих ценителей. Норвегия выступила под №14.
23:20. Следующей — Италия под №15. Angelina Mango и ее зажигательная La noia сразу оживили зал после средневековой сказки. Танцевальные мотивы, откровенная одежда, невероятный вокал, танцевальный номер — действительно, зрители были в восторге. Исполнительница продемонстрировала незаурядные навыки держать ноты даже во время зажигательных танцев.
23:24. №16 — Сербия. Teya Dora является одной из самых известных певиц своей страны, а ее песня Ramonda — о традиционном для Сербии растении рамонда.
23:28. Windows95man — No Rules — представители Финляндии под номером 17. Необычное выступление, которое точно не осталось без внимания еврофанов. Стоит подчеркнуть на невероятной операторской работе.
23:32. Португалия выступила под номером 18. Молодая исполнительница Iolanda является популярной в своей стране. На Евровидении-2024 она выступила с пронзительной композицией Grito. Нельзя обойти вниманием сценическую постановку: белые силуэты на черном фоне невероятно резонируют реальности, в которой сейчас находится мир.
23:36. Далее мы дошли до Армении. В этом году группа LADANIVA представила песню Jako с традиционным звучанием армянского народа. Фанаты Евровидения уже шутили, что выступление представительницы Армении переносит их к традиционному празднованию свадьбы в этой стране. Номер 19.
23:40. Кипр, номер 20. Певица кипрско-греческого происхождения и профессиональная танцовщица Silia Kapsis вышла на сцену Евровидения-2024 с песней Liar. Ее ритмичное звучание уже запомнилось многим зрителям Евровидения. В том числе и из-за танцевальной постановки.
23:45. Любимцы этого Евровидения — небинарный представители Швейцарии с песней Nemo — The Code. Их песня уже набирает просмотров и прослушиваний на площадках. Номер 21.
23:54. Raiven — Veronika — представительница Словении, которая выступила на Евровидении-2024 под номером 22. Невероятный вокал и смысл песни: история о первой женщине в Словении, которую сожгли по обвинению в ведьмовстве. Из слов песни Вероника можно услышать: сила есть в каждом и каждой из нас.
23:58. Baby Lasagna — представитель Хорватии, он фанат украинских представительниц на нынешнем Евровидении. И хотя сам стал сольным исполнителем только год назад, однако его песня Rim Tim Tagi Dim уже стала настоящим хитом Евровидения-2024. Номер 23.
00:02. Представительница Грузии Нуца Бузаладзе с композицией I’m a Firefighter. Ее выступление пришлось на 24 номер. Сильное выступление и кольцо на фоне — кажется, в этом году исполнители пытались сказать что-то засекреченным кодом, ведь круг был невероятно популярным атрибутом выступлений. Зажигательные танцы, огонь, традиционное звучание — все в стиле Грузии.
00:06. Представитель Франции Slimane с песней Mon amour выступил под номером 25. Его песня — о мире и любви.
00:11. Под последним номером 26 на Евровидении-2024 выступила представительница Австрии Kaleen — We Will Rave. Легкая, вдохновляющая и танцевальная мелодия расшевелила зрителей шоу. Образ ее рейв-вечеринки показал место, куда чужие и раненые души идут, чтобы исцелиться и решить свои проблемы с помощью музыки.
00:21. Голосование.
00:23. Выступление шведской диско-группы Alcazar.
00:27. На Евровидении показали сгенерированную ИИ голограмму с разговором между участниками легендарной группы АВВА. Вместе с драг-квин и победительницей Евровидения-2014 Кончитой Вурст, зрители могли вспомнить хиты АВВА.
00:40. Выступление победительницы Евровидения-2023 Lorееn.
00:51. Линии голосования закрыты.
00:53. Объявление баллов от национальных жюри участникам Евровидения-2024.
Победителем Евровидения-2024 стала Швейцария (Nemo — The Code). Украина заняла третье место на Евровидении-2024.
Победителем Евровидения-2024 стала Швейцария (Nemo — The Code). Украина заняла третье место на Евровидении-2024.
За несколько часов до начала финала Евровидения EBU сообщили о дисквалификации участника из Нидерландов — Йост Кляй якобы совершил насильственные действия в отношении сотрудницы телекоманды Евровидения. Исполнитель не явился на репетицию финала, удалил все упоминания о конкурсе в своих социальных сетях.
Впоследствии появилось и официальное заявление Европейского вещательного союза, который дисквалифицировал участника Евровидения-2024 из Нидерландов.
Шведская полиция расследовала жалобу женщины-участницы съемочной группы относительно инцидента после его выступления в полуфинале. Пока идет судебный процесс, было бы неуместно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе, — говорится в заявлении организаторов
Несмотря на изменения, под №5 никто не будет выступать, все участники сохраняют свои порядковые номера. Зрители из Нидерландов смогут голосовать в финале.
Несмотря на изменения, под №5 никто не будет выступать, все участники сохраняют свои порядковые номера. Зрители из Нидерландов смогут голосовать в финале.
Однако представитель Нидерландов не появится на табло, все баллы Йосту Кляю аннулированы.
Зато нидерландский вещатель Avrotros опубликовал собственное объяснение ситуации с дисквалификацией участника от своей страны.
Якобы, инцидент произошел после выступления Кляя в четверг. Певца снимали, когда он только сошел со сцены, и несмотря на его просьбу этого не делать, такое условие не было соблюдено.
У Украины одни из лучших средних результатов за всю историю Евровидения — занимает второе место по успешности.
Украина — единственная страна, которая каждый год выходила в финал.
Инфографика: UA War Infographics
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