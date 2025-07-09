От условного до 4 лет: как изменились приговоры за уклонение от мобилизации

В Украине продолжаются судебные процессы в отношении тех, кто уклоняется от мобилизации.
И хотя многим назначают условные сроки, количество реальных приговоров растет. Можно ли избежать наказания и что нужно знать, если ты военнообязанный?
Фокус разобрался, опираясь на практику 2025 года и объяснения адвоката.
Тюрьма или условный срок: что ждёт за уклонение
За уклонение от призыва во время мобилизации Уголовный кодекс Украины предусматривает от 3 до 5 лет тюрьмы.
Адвокат Анна Даниэль рассказывает, что сейчас таких дел в судах очень много, и уже понятно, как действуют судьи.
Чаще всего, если человек искренне раскаивается, не имел судимостей и имеет веские причины, суды дают условные сроки (например, 3-5 лет условно). Это означает, что человека освобождают от отбывания наказания, но дают испытательный срок, — объясняет Анна.
Однако, будь готов: в 2024-2025 годах приговоры становятся жестче.
Если раньше условные сроки были правилом, то сейчас всё чаще появляются приговоры с реальным лишением свободы — вплоть до 4 лет.
Это означает, что за уклонение можно действительно сесть за решётку.
Реальные истории: один сел, другой получил условный срок
Вот два показательных примера:
- 51-летний мужчина из Кировоградской области сел в тюрьму. Его приговорили к четырём годам заключения. Ранее он был признан непригодным в мирное время, но в 2022 году ВВК признала его годным. Мужчина отказался брать повестку, ссылаясь на ошибки в ней и проблемы со здоровьем. Несмотря на его объяснения, суд не увидел смягчающих обстоятельств и отправил его за решётку.
- Мужчина из Мукачево получил условный срок. В 2023 году его приговорили к 5 годам, но заменили на 3 года условно. Он признался, что отказался от мобилизации, поскольку у него на иждивении двое маленьких детей, пожилая мать и беременная жена. Суд учёл его искреннее раскаяние и дал ему шанс без реального заключения.
Кого оправдывают чаще всего?
По словам адвоката, суд может оправдать человека, если:
- Ему не вручили повестку как следует, или он её вообще не получал. Это ключевой момент!
- Человек непригоден по состоянию здоровья, но по вине ТЦК не прошёл ВВК. То есть, если проблема не в тебе, а в бюрократии.
- Были форс-мажорные обстоятельства, которые помешали явиться. Например, серьёзная болезнь, непредвиденные ситуации, пребывание за границей на воинской службе (если это документально подтверждено).
Помни: уважительные причины, которые можно доказать документами, — твой главный шанс избежать наказания или даже добиться оправдания.
