От условного до 4 лет: как изменились приговоры за уклонение от мобилизации

В Украине продолжаются судебные процессы в отношении тех, кто уклоняется от мобилизации.

И хотя многим назначают условные сроки, количество реальных приговоров растет. Можно ли избежать наказания и что нужно знать, если ты военнообязанный?

Фокус разобрался, опираясь на практику 2025 года и объяснения адвоката.

Тюрьма или условный срок: что ждёт за уклонение

За уклонение от призыва во время мобилизации Уголовный кодекс Украины предусматривает от 3 до 5 лет тюрьмы.

Адвокат Анна Даниэль рассказывает, что сейчас таких дел в судах очень много, и уже понятно, как действуют судьи.

Чаще всего, если человек искренне раскаивается, не имел судимостей и имеет веские причины, суды дают условные сроки (например, 3-5 лет условно). Это означает, что человека освобождают от отбывания наказания, но дают испытательный срок, — объясняет Анна.

Однако, будь готов: в 2024-2025 годах приговоры становятся жестче.

Если раньше условные сроки были правилом, то сейчас всё чаще появляются приговоры с реальным лишением свободы — вплоть до 4 лет.

Это означает, что за уклонение можно действительно сесть за решётку.

Реальные истории: один сел, другой получил условный срок

Вот два показательных примера:

51-летний мужчина из Кировоградской области сел в тюрьму. Его приговорили к четырём годам заключения. Ранее он был признан непригодным в мирное время, но в 2022 году ВВК признала его годным. Мужчина отказался брать повестку, ссылаясь на ошибки в ней и проблемы со здоровьем. Несмотря на его объяснения, суд не увидел смягчающих обстоятельств и отправил его за решётку.

Мужчина из Мукачево получил условный срок. В 2023 году его приговорили к 5 годам, но заменили на 3 года условно. Он признался, что отказался от мобилизации, поскольку у него на иждивении двое маленьких детей, пожилая мать и беременная жена. Суд учёл его искреннее раскаяние и дал ему шанс без реального заключения.

Кого оправдывают чаще всего?

По словам адвоката, суд может оправдать человека, если:

Ему не вручили повестку как следует, или он её вообще не получал. Это ключевой момент!

Человек непригоден по состоянию здоровья, но по вине ТЦК не прошёл ВВК. То есть, если проблема не в тебе, а в бюрократии.

Были форс-мажорные обстоятельства, которые помешали явиться. Например, серьёзная болезнь, непредвиденные ситуации, пребывание за границей на воинской службе (если это документально подтверждено).

Помни: уважительные причины, которые можно доказать документами, — твой главный шанс избежать наказания или даже добиться оправдания.

