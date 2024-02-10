Мобилизация 100 лет назад: численность войска УНР, повестки и способы уклонения от призыва

Как и сегодня, 100 лет тому назад мобилизация была топ-темой в украинском обществе. Но какой была мобилизация при УНР? Об этом подробно рассказали в эфире телемарафона. Читай и смотри, какой была мобилизация столетие назад и почему параллели с настоящим действительно впечатляют.

Мобилизация 100 лет назад — какой она была и что изменилось

100 лет назад только созданная Украинская Народная Республика противостояла сразу нескольким вражеским армиям. Историки предположили, что провал мобилизации стал причиной поражения УНР большевикам. Они показывают документы, которые были у украинских военных 100 лет назад — временное удостоверение о явке для выполнения воинской повинности.

По состоянию на декабрь 1917, численность украинского войска составляла 100 тыс., но уже через два месяца армия станет в десять раз меньше. Численность уменьшилась, потому что войско не видело угрозы, а она появилась с Востока.

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Тогда, чтобы государство устояло, нужно было провести мобилизацию. Здесь начинаются параллели с сегодняшним днем.

Закон о мобилизации обсуждался больше месяца, отправлялся на доработку, — говорит историк Ярослав Тинченко.

Тогда в руки оружие взяли студенты, сражавшиеся под Крутами. Тысячи людей пришли в армию добровольцами. Как и сегодня, сто лет назад тысячи военнообязанных искали способы избежать мобилизации — массово поступали в вузы, давали взятки военным начальникам.

Провал мобилизации закончился тем, что Киев в феврале 1919 года без боя был сдан советским войскам. Историки говорят, уклоняющиеся от тогдашней мобилизации позже страдали от Голодомора, коллективизации, раскулачивания, ссылок, заключений.

Раньше мы рассказывали, чем отличается военное положение от войны в Украине.

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