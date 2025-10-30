Колочава в рейтинге лучших туристических сел мира: на что можно посмотреть

Закарпатское село Колочава вошло в престижный рейтинг Best Tourism Villages 2025 от UN Tourism (Всемирной туристической организации ООН), став одним из 52 лучших туристических сел мира.

Вместе с другим украинским селом — Синевирской Поляной — оно представляет Европу в этом списке, что отмечает общины за сохранение культурного наследия, экологическое развитие и привлекательность для путешественников.

Читай в материале, чем известна эта деревня и какие секреты у нее есть при себе.

Колочава — деревня, которая точно стоит твоего внимания

Конкурс оценивал кандидатов по девяти критериям, включая постоянство, экономическое влияние и природные ценности. Колочава, расположенная высоко в Карпатах, привлекает туристов уникальным сочетанием природы, истории и культуры.

Село расположено в долине реки Теребля, окруженное буковыми лесами, признанными наследием ЮНЕСКО. Это один из самых чистых уголков Европы без промышленности, где царит удивительная природа.

Местные жители рекламируют Колочаву просто:

Горы слева, горы справа, а между ними — Колочава.

Здесь проложены горные маршруты для пеших и велосипедных походов — от однодневных до нескольких дней.

Мы окружены природно-заповедным фондом и Наследием и Юнеско, что так же несет огромную ценность для тех, кто хочет увидеть лес и побывать в нем

, — говорит глава села Василий Худинец.

Колочава — это живая история Карпат, единственная деревня в Украине с 10 музеями. Центральным является этнографический скансен (музей под открытым небом) Старая деревня, где воссоздана аутентичная архитектура и быт прошлых веков. Под открытым небом стоят более 20 двухсотлетних хижин — от бедняцких до зажиточных крестьянских, овцеводческих и ремесленных.

Здесь есть жандармерия, корчма, кузница и водяная мельница. Большинство зданий — оригинальные, перевезенные с окрестностей, таких как дом 1856 года. Внутри — тысячи экспонатов, собранных местными:

Дети не имели возможность купить счет, поэтому родители изготовляли такой пенал, в который дети набирали бобы, фасоль…

, — говорит экскурсовод Юрий.

Среди других музеев — музей узкоколейки с вагонами, паровозом и дрезиной, на которой можно прокатиться. Есть бункеры линии Арпада — оборонительные сооружения венгерских войск времен Второй мировой войны. Село украшают 20 памятников, среди которых единственный в мире монумент гастарбайтерам.

Гордостью является деревянная греко-католическая церковь Святого Духа 1795 года, построенная без гвоздей в стиле барокко. Она хорошо сохранилась и содержит редкие экспонаты.

Исторически Колочава была частью Чехословакии с 1919 по 1939 год, где жило много чехов. Однако в последние годы растет внутренний туризм из-за интереса к локальной истории. Несмотря на войну, посетителей хватает:

Это безграничная красота Украины… Здесь места силы, здесь дышится, здесь другая природа, здесь уши от шума отдыхают.

Инфраструктура в селе развита: есть сельские усадьбы, турбазы и гостиницы с бассейнами и чанами. Туристов кормят традиционными блюдами, такими как риплянка — картофельное пюре с кукурузной мукой, поданное с брынзой, шкварками или грибами.

