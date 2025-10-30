Колочава у рейтингу найкращих туристичних сіл світу: на що можна подивитися

Закарпатське село Колочава увійшло до престижного рейтингу Best Tourism Villages 2025 від UN Tourism (Всесвітньої туристичної організації ООН), ставши одним з 52 найкращих туристичних сіл світу.

Разом з іншим українським селом — Синевирською Поляною — воно представляє Європу в цьому списку, що відзначає громади за збереження культурної спадщини, екологічний розвиток та привабливість для мандрівників.

Читай у матеріалі, чим відоме це село та які секрети має при собі.

Колочава — село, яке точно варте твоєї уваги

Конкурс оцінював кандидатів за дев’ятьма критеріями, включаючи сталість, економічний вплив та природні цінності. Колочава, розташована високо в Карпатах, приваблює туристів унікальним поєднанням природи, історії та автентичної культури.

Село лежить у долині річки Теребля, оточене буковими пралісами, визнаними спадщиною ЮНЕСКО. Це один з найчистіших куточків Європи без промисловості, де панує дивовижна природа.

Місцеві жителі рекламують Колочаву просто:

Гори зліва, гори справа, а між ними — Колочава.

Тут прокладено гірські маршрути для піших і велосипедних походів — від одноденних до кількох днів.

Ми оточені природнозаповідним фондом і Спадщиною і Юнеско, що так само несе величезну цінність для тих, хто хоче побачити перевісний ліс і побувати в ньому

, — говорить голова села Василь Худинець.

Колочава — це жива історія Карпат, єдине село в Україні з 10 музеями. Центральним є етнографічний скансен(музей під відкритим небом) Старе село, де відтворено автентичну архітектуру та побут минулих століть. Просто неба стоять понад 20 двохсотлітніх хатин — від бідняцьких до заможних селянських, вівчарських і ремісничих.

Тут є жандармерія, корчма, кузня та водяний млин. Більшість будівель — оригінальні, перевезені з околиць, як-от хата 1856 року. Всередині – тисячі експонатів, зібраних місцевими:

Діти не мали можливість купити рахівницю, тому батьки виготовляли такий пенал, в який діти набирали боби, квасолю…

, — каже екскурсовод Юрій.

Серед інших музеїв — музей вузькоколійки з вагонами, паровозом і дрезиною, на якій можна покататися. Є бункери лінії Арпада — оборонні споруди угорських військ часів Другої світової війни. Село прикрашають 20 пам’ятників, серед яких єдиний у світі монумент заробітчанам.

Гордістю є дерев’яна греко-католицька церква Святого Духу 1795 року, збудована без цвяхів у бароковому стилі. Вона добре збереглася і містить рідкісні експонати.

Історично Колочава була частиною Чехословаччини з 1919 по 1939 рік, де жило багато чехів. Однак останніми роками зростає внутрішній туризм через інтерес до локальної історії. Попри війну, відвідувачів не бракує:

Це безмежна краса України… Тут місця сили, тут дихається, тут інша природа, тут вуха від шуму відпочивають.

Інфраструктура у селі розвинена: є сільські садиби, турбази та готелі з басейнами та чанами. Туристів годують традиційними стравами, такими як ріплянка — картопляне пюре з кукурудзяним борошном, подане з бринзою, шкварками чи грибами.

