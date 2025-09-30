Відео Україна

В Україні зникають цілі стада корів: чому люди відмовляються від худоби

Катерина Курбанова 30 Вересня 2025, 16:00 3 хв.

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь