200$ з однієї вівці: як українці можуть заробити на вирощуванні худоби

В Україні в рази збільшилося поголів’я кіз та овець. Фермери пов’язують такий ефект із початком виплат дотацій. 2000 гривень може отримати фермер на утримання нового поголів’я. І це відчутний крок до розвитку тваринництва.

Потенціал у галузі величезний. У нас є землі для випасу, але проблема з власною породою. Румуни вирощують 12 млн овець, а на рік експортують понад 7 млн. Натомість в Україні офіційно трохи більше як 500 тисяч малих рогатих. Нині популярність козячого молока серед українців зростає.

Чому в Україні майже немає породистих овець і кіз

Хімічний склад молока кіз близький до складу коров’ячого, проте має більше кальцію, кобальту, білків, жирів та вітамінів. Молочного цукру в ньому менше на 13%, тому воно краще засвоюється. Як розвивається новий бізнес?

Пан Василь останні 13 років живе вівцями. Чи не кожну вівцю він кличе на ім’я, а тварини розуміють його з півслова. У гірському селі на Коломийщині чоловік мав 2 га землі, тож він вирішив відкрити господарство.

Ідея полягала у збереженні культури Карпат. Якщо ми не забезпечимо економічну можливість людям заробляти вдома, жодними культурними фондами, дотаціями, центрами ми це не піднімемо.

Та розвивати вівчарство в Україні виявилося вкрай непросто. В Україні мало овець. Переважно це “дворняги різної кровності”, ділиться Василь. Українські вівці та барани мають специфічний запах, що відлякує людей. Європейські породи важче утримувати через клімат.

За шість років Василь зміг вивести породу українських овець, пристосованих до Карпат та ефективних з погляду бізнесу. Чоловік зрозумів, що вівчарство в Україні можна вивести на геть інший рівень. Переважно українці тримають молочних овець, адже м’ясо баранини в нас не дуже затребуване.

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До 2022 року цей показник становив 200 г на рік. А після 2022 року знизився вдвічі. Це буквально одна котлета на рік! — каже керівник напрямку оцінки бізнесу в BDO Дмитро Король.

У світі ж ситуація протилежна. За останні 10 років глобальне споживання баранини зросло з 14 до 17 млн тонн. Українські фермери стали виходити на міжнародний ринок. Продають за кордон не лише м’ясо, а й живих овець. Українська баранина дешевша за середньосвітову.

Поки Україна не цікава крупним покупцям через якість поголів’я. Україна має перспективи у вівчарстві. Світовий ринок забезпечений бараниною лише на 40%.

Одна вівцематка маленька нам дає в рік 200 доларів доходу.

Якщо розводити породистих овець, можна отримувати вдесятеро більше. Господарство окупиться за 2-3 роки. А поки ми не можемо конкурувати навіть із сусідньою Румунією.

Козині ж господарства продукцію поки не експортують — забагато вимог. Та й в Україні рівень споживання козиного молока невисокий. Це вже преміальний ринок. Потенційно це 3 мільйони робочих місць і понад 20 млрд доларів річного доходу.

Аграрії та фермери під час війни — годують країну. І їм найважче, адже росіяни випалюють плодючі поля. Уряд вирішив підтримати тих, хто садить бавовник.

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