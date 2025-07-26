Скільки коштує земля в Україні — в якій області гектар найдорожчий

Поки країна бореться з агресором, вартість гектара землі на Івано-Франківщині злетіла до понад 126 тисяч гривень, а на Львівщині впевнено наближається до 120 тисяч. Ці вражаючі цифри — не виняток, а яскравий доказ того, що український ринок землі демонструє неймовірну стійкість.

Ці дані оприлюднив Опендабот.

Скільки коштує гектар землі в Україні

Історія ринку землі — це дзеркало новітньої історії України. Все почалося з ажіотажного старту влітку 2021 року, коли перші угоди укладалися за надвисокими цінами, що сягали 96 тис. грн за гектар. Проте ринок швидко знайшов свою рівновагу, і до кінця року ціна скоригувалася до більш реалістичних 33,7 тис. грн, а кількість угод стабільно зростала.

Кардинально ситуацію змінило повномасштабне вторгнення. У березні та квітні 2022 року ринок практично завмер — державні реєстри були закриті, а країна завмерла в очікуванні. Лише у травні з’явилися перші несміливі угоди, і почалося повільне, обережне відновлення, обсяги якого були втричі меншими за довоєнні.

Весь 2023 рік пройшов під знаком адаптації. Ринок поступово стабілізувався, а ціна на землю впевнено поповзла вгору, що стало свідченням повернення довіри інвесторів.

З початку 2024 року ринок відкрився і для юридичних осіб. Хоча очікуваного вибухового сплеску не сталося, що пов’язують з обмеженнями для компаній з іноземними власниками, це помітно пожвавило динаміку. Кількість угод зросла, а загальна вартість транзакцій почала перевищувати мільярд гривень на місяць.

Де найдорожча земля в Україні

Війна провела чіткий кордон на ціновій карті української землі. Вартість гектара сьогодні — це лакмусовий папірець безпекової ситуації в регіоні.

Найдорожча земля традиційно на заході країни. Абсолютним лідером є Івано-Франківщина, де середня ціна гектара сягає 126,6 тис. грн. За нею йдуть Львівщина (118,3 тис. грн) та Київщина (89,4 тис. грн).

Найдешевші гектари — у прифронтових областях, що напряму пов’язано з військовими ризиками та окупацією частини територій.

У Запорізькій та Херсонській областях ціна коливається в межах 38-39 тис. грн.

При цьому найактивніше землею торгують у потужних аграрних регіонах, таких як Полтавщина та Вінниччина, на які цьогоріч припала найбільша кількість угод.

Порівняння першого півріччя 2025 року з початковим періодом ринку (друга половина 2021-го) є найбільш показовим. Кількість угод зросла на 13%, що свідчить про стабільний інтерес. Проте сума, яку українці вкладають у землю, зросла майже втричі — з 2,85 млрд грн до 8,22 млрд грн за пів року.

Середня вартість гектара, що зросла на 60% за чотири роки і досягла 60,7 тис. грн, — це не просто цифра. Це показник того, що земля залишається одним з найнадійніших активів в Україні.

Коли продаєш землю, ділянку чи просто нерухомість, треба сплатити податок. Раніше ми розповідали про податок на продаж нерухомості.

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