Сколько стоит земля в Украине — в какой области гектар самый дорогой

Пока страна борется с агрессором, стоимость гектара земли в Ивано-Франковской области взлетела до более чем 126 тысяч гривен, а во Львовской уверенно приближается к 120 тысячам. Эти впечатляющие цифры — не исключение, а яркое доказательство того, что украинский рынок земли демонстрирует невероятную устойчивость.

Эти данные обнародовал Опендатабот.

Сколько стоит гектар земли в Украине

История рынка земли — это зеркало новейшей истории Украины. Все началось с ажиотажного старта летом 2021 года, когда первые сделки заключались по сверхвысоким ценам, достигавшим 96 тыс. грн за гектар. Однако рынок быстро нашел свое равновесие, и к концу года цена скорректировалась до более реалистичных 33,7 тыс. грн, а количество сделок стабильно росло.

Кардинально ситуацию изменило полномасштабное вторжение. В марте и апреле 2022 года рынок практически замер — государственные реестры были закрыты, а страна замерла в ожидании. Только в мае появились первые робкие сделки, и началось медленное, осторожное восстановление, объемы которого были втрое меньше довоенных.

Весь 2023 год прошел под знаком адаптации. Рынок постепенно стабилизировался, а цена на землю уверенно поползла вверх, что стало свидетельством возвращения доверия инвесторов.

С начала 2024 года рынок открылся и для юридических лиц. Хотя ожидаемого взрывного всплеска не произошло, что связывают с ограничениями для компаний с иностранными владельцами, это заметно оживило динамику. Количество сделок выросло, а общая ежемесячная стоимость транзакций начала превышать миллиард гривен в месяц.

Где самая дорогая земля в Украине

Война провела четкую границу на ценовой карте украинской земли. Стоимость гектара сегодня — это лакмусовая бумажка ситуации с безопасностью в регионе.

Самая дорогая земля традиционно на западе страны. Абсолютным лидером является Ивано-Франковская область, где средняя цена гектара достигает 126,6 тыс. грн. За ней следуют Львовская (118,3 тыс. грн) и Киевская (89,4 тыс. грн) области.

Самые дешевые гектары — в прифронтовых областях, что напрямую связано с военными рисками и оккупацией части территорий.

В Запорожской и Херсонской областях цена колеблется в пределах 38-39 тыс. грн.

При этом активнее всего землей торгуют в мощных аграрных регионах, таких как Полтавская и Винницкая области, на которые в этом году пришлось наибольшее количество сделок.

Сравнение первого полугодия 2025 года с начальным периодом рынка (вторая половина 2021-го) является наиболее показательным. Количество сделок выросло на 13%, что свидетельствует о стабильном интересе. Однако сумма, которую украинцы вкладывают в землю, выросла почти втрое — с 2,85 млрд грн до 8,22 млрд грн за полгода.

Средняя стоимость гектара, которая выросла на 60% за четыре года и достигла 60,7 тыс. грн, — это не просто цифра. Это показатель того, что земля остается одним из самых надежных активов в Украине.

Когда продаешь землю, участок или просто недвижимость, нужно уплатить налог. Ранее мы рассказывали о налоге на продажу недвижимости.

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