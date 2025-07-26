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Сколько стоит земля в Украине — в какой области гектар самый дорогой

Юлия Хоменко, редактор сайта 26 июля 2025, 09:00
Сколько стоит земля в Украине — в какой области гектар самый дорогой
Фото Pexels

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