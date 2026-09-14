Експрес-кредитування: які документи треба підготувати ФОП

Своєчасність та оперативність – синоніми успішного бізнесу. Особливо коли це стосується фінансування для термінової закупівлі сировини, ремонту обладнання чи виконання своїх зобов’язань перед контрагентами. Українські банки пропонують вигідні кредити для ФОП без застави з ухваленням рішення впродовж кількох годин та моментальною видачею кредитних коштів. Проте, щоб отримати схвалення підприємцю потрібно правильно підготуватися.

Що перевіряє банк під час експрес-оцінки ФОП

Подаючи заявку на кредит на розвиток бізнесу, ФОП потрібно бути готовим до миттєвої оцінки своєї фінансової надійності. Для неї банку не доведеться витрачати тижні на аналіз документів та розрізнених даних. Завдяки цифровізації інформації та використанню автоматизованих аналітичних механізмів, банківська скорингова система за кілька хвилин оцінює потенційного позичальника та формує його кредитний рейтинг. Саме тому банки практикують повідомлення про попереднє рішення щодо кредиту впродовж 1-2 хвилин з моменту подання заявки.

За цей час система встигає перевірити:

Кредитну історію на предмет відсутності прострочень за іншими позиками, тривалість та регулярність користування кредитними продуктами, їх тип та особливості. Термін реєстрації бізнесу, оскільки для більшості програм він є важливим (кредити ФОП надаються за умови діяльності від 6-12 місяців). Офіційні обороти бізнесу – обсяг надходжень на поточні рахунки. Юридичну та податкову чистоту – відсутність відкритих кримінальних проваджень, судових справ, податкової заборгованості.

Моментальна перевірка без участі людини виключає право на помилку та другий шанс для позичальника. Це підвищує вимоги до підготовки, зокрема завчасне впорядкування кредитів та фінансової звітності бізнесу.

Який мінімальний пакет документів варто підготувати

Позитивне швидке рішення щодо кредитування ФОП великою мірою залежить від правильного, повного пакету супровідних документів. Навіть якщо банк у вимогах зазначає, що потрібні лише паспорт та ІПН підприємця, краще заздалегідь також підготувати:

витяг про реєстрацію місця проживання, як додаток до ID-картки;

податкову декларацію платника єдиного податку (з квитанцією №2) за останній рік та поточні звітні періоди;

виписку з банківського рахунку ФОП за 6-12 місяців (залежно від умов кредитної програми).

Важливо переконатися, що всі електронні документи чи їх скан-копії належної якості та містять всі необхідні печатки, електронні відмітки чи штрих-коди.

Додатково варто самостійно перевірити свій статус в бюро кредитних історій та сформувати консолідовану виписку за умови наявності бізнес-рахунків в кількох банках. Це дасть змогу банку побачити сукупний оборот, який прямо впливає на кредитний ліміт.

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