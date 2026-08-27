Що врахувати інтернет-магазину під час підключення онлайн-платежів

Будь-якому бізнесу, що приймає оплати на сайті, в мобільному застосунку, на сторінках у соцмережах, у Viber- і Telegram-ботах, важливо правильно обрати платіжний сервіс. Платформа Portmone пропонує рішення для компаній будь-якого масштабу і напрямів діяльності — від ФОПів до підприємств з великим оборотом.

Для e-commerce передбачений спеціальний тарифний план. Втім, потреби різних продавців можуть відрізнятися, і це потрібно брати до уваги. Розглянемо, які можливості Portmone стануть у пригоді інтернет-магазинам.

Що входить до тарифів для e-commerce

Сучасні платіжні рішення для інтернет-магазинів від Portmone дають змогу:

інтегрувати інтернет-еквайринг на сайт чи в застосунок;

приймати кошти через соцмережі та боти в месенджерах;

виставляти індивідуальні рахунки та використовувати багаторазове посилання для зарахувань;

пропонувати покупцям розрахунки платіжною карткою (можливе приймання оплат іноземними картками), за допомогою гаманця Apple Pay/Google Pay, через BankPay з підтвердженням транзакції в банківському застосунку, а також іншими методами;

налаштовувати автоплатежі, холдування коштів на рахунку платника та їхнє повернення;

пропонувати розстрочку від ПриватБанку, monobank, Ощадбанку, ПУМБ, А-Банку та ОТП Банку.

Набір необхідних інструментів залежить від каналів продажу, середнього чека і частоти замовлень. Наприклад, для продажів через соцмережі потрібні платіжні посилання, для товарів із високою вартістю — розстрочка, а для регулярних розрахунків — автоплатежі.

Комісія Portmone за кожну успішну оплату в межах тарифу для e-commerce становить 2% у разі розрахунку карткою та 1% — через BankPay. У разі скасування транзакції чи повернення коштів сплачена комісія повертається мерчанту. Для магазинів з щомісячним оборотом від 500 000 грн можливі індивідуальні тарифні умови.

Як почати приймати онлайн-платежі

Для підключення платіжного сервісу підприємцям і компаніям варто зареєструвати на Portmone кабінет мерчанта, після вибору тарифу й подання документів пройти фінансовий моніторинг і підписати договір. У середньому процес триває від 2 до 10 днів, але загалом тривалість онбордингу залежить від готовності каналу продажів, повноти документів та обраного способу інтеграції.

Якщо власник інтернет-магазину не знає, який тариф відповідатиме специфіці його бізнесу, фахівець B2B-підтримки Portmone допоможе підібрати способи приймання оплат і оптимальні умови підключення.

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