Скільки коштує підписка на Netflix у 2026 в Україні: тарифи та чи є безкоштовний план

Netflix — це зручний спосіб переглядати фільми та серіали, не чекаючи, поки вони з’являться у телепрограмі.

Розповідаємо, скільки коштує підписка у 2026 році в Україні, який тариф обрати та чи можна дивитися Netflix безкоштовно.

Скільки коштує підписка на Netflix в Україні

У 2026 році Netflix в Україні пропонує три основні тарифи. При цьому ціни на сайті вказують для українського акаунта в євро, тому остаточна сума у гривнях залежить від курсу та конвертації банку.

На офіційному сайті Netflix для України зараз зазначений діапазон цін від €4,99 до €9,99 на місяць.

Якщо орієнтуватися на курс євро НБУ 52,008 грн за €1 станом на 27 серпня 2026 року, приблизна вартість пакетів буде такою:

Basic — €4,99, тобто приблизно 260 грн на місяць або близько 3 115 грн на рік.

€4,99, тобто приблизно 260 грн на місяць або близько 3 115 грн на рік. Standard — €7,49, приблизно 390 грн на місяць або 4 674 грн на рік.

€7,49, приблизно 390 грн на місяць або 4 674 грн на рік. Premium — €9,99, близько 520 грн на місяць або 6 235 грн на рік.

Але май на увазі, що це орієнтовний перерахунок у гривні: списання коштів по факту може трохи відрізнятися через курс картки та банківську конвертацію.

Скільки коштує підписка на Netflix для студентів

Платформа не має окремого студентського тарифу або спеціальної знижки для студентів. Студенти можуть лише обрати один зі стандартних пакетів Netflix.

Скільки коштує сімейна підписка на Netflix

Окремого сімейного тарифу стримінговий сервіс також немає — можна просто обрати зручний план, і переглядати відео на кількох пристроях. Важливо, що за його правилами акаунтом мають користуватися люди, які живуть в одному домогосподарстві.

Який тариф Netflix обрати

Basic підійде тобі, якщо онлайн-кінотеатр потрібен для одного глядача без особливих вимог до якості.

Standard — більш зручний варіант для тих, хто хоче дивитися на кращій якості та користуватися сервісом не на одному. а на кількох пристроях.

Premium варто обирати для великого екрана та максимальної якості: цей план підтримує 4K Ultra HD і HDR, а дивитися одночасно можна на чотирьох пристроях.

Чи можна дивитися Netflix безкоштовно

Повністю безкоштовної підписки сервіс зараз немає. Офіційно він не пропонує безкоштовний пробний період: після реєстрації потрібно вибрати тариф і додати спосіб оплати. Але підписку можна змінити або скасувати в будь-який момент.

Оплата здійснюється щомісяця, а окремого офіційного річного тарифу зі знижкою немає. Тому сума за рік — це просто дванадцять щомісячних платежів.

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