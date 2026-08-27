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Шевченківський район Києва: де знаходиться та чим він особливий

Юлія Хоменко, редакторка сайту 27 Серпня 2026, 17:30 4 хв.
Маловідомі факти про Шевченківський район Києва, які варто знати
Фото Pexels

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