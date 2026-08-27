Шевченківський район Києва: де знаходиться та чим він особливий

Шевченківський район — один із центральних і найбільш історично насичених районів столиці. Саме тут зосереджені знакові пам’ятки Києва, давні вулиці, храми, музеї, театри та місця, пов’язані з важливими подіями української історії.

Сьогодні розповідаємо, де знаходиться ця локація у Києві, як формувалася його історія, які маловідомі та цікаві факти варто знати і що подивитися під час прогулянки.

Шевченківський район: історія

Історія Шевченківського району тісно переплетена з історією самого Києва. Територія сучасного району охоплює землі, де формувався давній центр міста та Київської Русі.

Район офіційно створили 4 квітня 1937 року постановою ЦВК УРСР. Водночас сучасні межі сформувалися значно пізніше. У жовтні 2001 року Шевченківський район розширили після об’єднання з колишніми Радянським та Старокиївським районами.

Сучасну назву він отримав у 1957 році. До цього він називався Молотовським. Однією з найдавніших частин району є Старокиївська гора. Саме з цією територією пов’язують важливі події становлення Києва та Київської Русі. За історичною традицією, тут апостол Андрій поставив хрест, а князь Володимир Великий проводив вибір віри.

Частина сучасного району розташована в межах давнього міста Ярослава XI–XII століть. Про його минуле нагадують, зокрема, назви вулиць Ярославів Вал, Золотоворітська, Іринінська, Софіївська та Малопідвальна.

Що подивитися у Шевченківському районі

Якщо ти плануєш прогулянку цим районом Києва, варто почати із Софійської площі та собору — однієї з найвизначніших пам’яток столиці та об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Звідси можна пройти до Золотих воріт, які нагадують про давній Київ часів Ярослава Мудрого.

Далі маршрут можна продовжити Володимирською вулицею, де розташовані Національна опера України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та інші історичні будівлі. Неподалік знаходяться Володимирський собор і парк Тараса Шевченка — популярне місце для відпочинку в центрі міста.

Не менш цікаво прогулятися Андріївським узвозом, побачити Андріївську церкву та піднятися до Пейзажної алеї. Для тих, хто хоче насолодитися краєвидами Києва, хорошим варіантом стане Володимирська гірка, звідки відкривається панорама Дніпра.

Серед інших визначних місць— Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівська площа, Ярославів Вал, Замкова гора, Національний музей історії України та Бабин Яр. А для сімейної прогулянки можна обрати Київський зоологічний парк або Національний цирк України.

Цікаві факти про Шевченківський район

Шевченківський район може похвалитися не лише відомими пам’ятками, а й місцями, де відбувалися важливі для України події.

Саме тут працювала Центральна Рада, а на Софійському майдані проголошували Універсали. На цій же території відбувалося обрання гетьмана Павла Скоропадського. У XX столітті центральні площі району неодноразово ставали місцем масових зібрань і маніфестацій. Тут відбувалися події, пов’язані з боротьбою за незалежність України.

Окремої уваги заслуговує Володимирська вулиця. Її можна назвати своєрідним архітектурним музеєм просто неба. Уздовж неї розташовані Софійський собор, Золоті ворота, Національна опера України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та інші знакові споруди.

Ще одна відома вулиця — Богдана Хмельницького. Вона простягається від Хрещатика до вулиці Олеся Гончара. Тут розташований, зокрема, Національний музей медицини України.

Де знаходиться Шевченківський район Києва

Він розташований у центральній частині Києва. І межує з Печерським районом на сході, Святошинським на заході, Подільським на півночі, Солом’янським на півдні та Голосіївським на південному сході.

Його становить близько 2,7 тис. гектарів, а на його території проживає понад 230 тисяч людей.

До його складу входять, зокрема, частини Нивок і Шулявки, Дехтярі, Сирець, Лук’янівка, Татарка, Дорогожичі, Кудрявець, Солдатська слобідка та Старе місто.

Якщо тебе цікавить історія районів Києва, читай також: Виноградар у Києві: як район із виноградниками став сучасним містом Сонця.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!