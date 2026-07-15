Стиль життя Подорожі та натхнення

Голосіївський парк у Києві: стежки старого лісу, озера, місця сили, печери та монастирі

Ольга Петухова, редакторка сайту 15 Липня 2026, 15:00 3 хв.
голосіївський парк

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