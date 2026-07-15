Голосіївський парк у Києві: стежки старого лісу, озера, місця сили, печери та монастирі

Шукаєш місце в столиці, де можна одночасно поблукати диким лісом, побачити стародавні печери, погодувати білок і знайти драйвове місце для активного відпочинку?

Ласкаво просимо до Національного природного парку Голосіївський — єдиного в Україні та одного з небагатьох у світі заповідників, що повністю розташовані в межах величезного мегаполіса.

Ми підготували тобі змістовний гід цим дивовижним місцем площею майже одинадцять тисяч гектарів!

Голосіївський парк: адреса, карта і як доїхати

Основна частина парку лежить у правобережному Голосіївському районі.

Найпростіше — доїхати до станції Голосіївська, від виходу з метро до центральних воріт — всього 5 хвилин пішки. Також зручно заходити з боку метро Виставковий центр (ВДНГ).

Також сюди їдуть автобуси № 38, 220, 52, тролейбус № 12 та маршрутки № 212 й 416.

Зайти можна і з боку корпусів НУБіП або прямо з вулиці Китаївської.

Голосіївський парк імені Максима Рильського: історія

Голосіївський ліс уперше згадується ще у шістнадцятому столітті. Своє ім’я він ніби то отримав після того, як митрополит Петро Могила заснував тут скит і буквально посіяв на голому місці красивий сад.

Під час Другої світової тут проходила лінія оборони Києва. Досі у гущавині лісу можна побачити справжні залізобетонні доти Київського укріпрайону (КиУР), які тримали оборону в 1941 році.

Голосіївський парк: що подивитися

Парк — це унікальний комплекс, в якому безліч історичних та природних пам’яток. Обов’язково відвідай ці точки:

Китаїв або Київський Афон: унікальне городище 9–13 століть. Історики кажуть, що це і є літописне місто Пересічень. Тут також розташований Китаївський монастир, де серед вікових дерев ховаються таємничі печери. Саме тут під виглядом ченця Досифея жила жінка-відлюдниця, чию таємницю відкрили лише після її смерті.

Голосіївська пустинь: Свято-Покровський монастир 17 століття, куди з’їжджаються тисячі паломників до могили праведної черниці Аліпії.

Горіхуватський каскад ставків: ланцюжок із п’яти мальовничих озер. Тут росте рідкісний водяний горіх із Червоної книги, плавають качки та лебеді.

Архітектурні споруди: у глибині лісу шукай Головну астрономічну обсерваторію НАН України, яка працює з 1944 року. А поряд — корпуси НУБіП (Національного університету біоресурсів і природокористування України) у стилі українського необароко. На межі з парком розташовані усім відомі ВДНГ та музей просто неба в Пирогові.

Голосіївський парк: які є розваги та активності

Якщо просто гуляти по парку тобі замало, тримай ідеї для дозвілля:

Мотузкові парки: за драйвом рушай у Скай Парк або Активну країну — там є круті траси на деревах та тролеї над озерами.

Човни та катамарани: на озерах працює прокат.

Екостежки: парком проклали марковані маршрути, можеш обрати підйом на Голосіївську гірку – чудово бадьорить.

Джерело головного фото: Кyiv.info.

А ще поцікався іншим київським парком — Наталка на Оболоні, читай про історію розвитку одного з найсучасніших об’єктів ландшафтного мистецтва.

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