Флеш пояснив, чому тривога під час балістичних атак може запізнюватися

Під час атак російськими балістичними ракетами повітряна тривога іноді може пролунати вже після вибухів. Причина — вкрай короткий час польоту ракет та особливості отримання інформації про їхній запуск. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов.

Скільки часу летить російська балістична ракета до Києва

За його словами, балістичні ракети здатні долетіти до Києва лише за дві-чотири хвилини. Саме тому система оповіщення не завжди встигає попередити населення завчасно.

Бескрестнов пояснив, що дані про підготовку до запусків і самі пуски Україна переважно отримує від міжнародних партнерів. Значну роль у цьому відіграють супутникові системи, які спостерігають за районами розташування пускових установок і фіксують можливі старти ракет.

— Ніхто з нас не знає і не повинен знати, як вони отримують цю інформацію, але не треба бути надто розумним, щоб зрозуміти, що основним джерелом інформації є супутникове спостереження за точками запуску та система фіксації фактів запуску, — зазначив радник.

Водночас навіть незначні технічні затримки під час передання або обробки інформації можуть вплинути на швидкість оголошення повітряної тривоги. Через це сигнал інколи надходить із запізненням.

Чому не варто ігнорувати навіть хибні сигнали тривоги

Окремо радник звернув увагу на випадки, коли тривогу оголошують, але запусків ракет так і не відбувається. За його словами, супутники можуть зафіксувати активність на пускових установках, яка свідчить про підготовку до можливого удару. Проте на фінальному етапі запуск може бути скасований або не відбутися з інших причин.

Саме тому, наголосив Бескрестнов, трапляються ситуації, коли повітряна тривога виявляється хибною. Водночас такі попередження залишаються необхідними, адже головне завдання системи — максимально швидко повідомити людей про потенційну небезпеку.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та щоразу прямувати до укриттів, навіть якщо згодом загроза не підтвердилася. У випадку балістичних атак саме перші хвилини можуть бути вирішальними.

Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, Росія атакувала Одесу ракетами.

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