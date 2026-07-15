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Флеш пояснив, чому тривога під час балістичних атак може запізнюватися

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Липня 2026, 13:00 2 хв.
Бескрестнов пояснив, чому тривога під час балістичних атак може запізнюватися
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